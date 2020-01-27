إدانة محرض على أساتذة بالبئر الجديد

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخدة شاب في عقده الثاني وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا ،بعد متابعته في حالة اعتقال بجنحة التحريض علنا على الكراهية بين الأشخاص وعلى ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة الوسائل الالكترونية واهانة هيأة منظمة .

وتمكنت مصالح الأمن بمفوضية البئر الجديد بإقليم الجديدة، من إيقافه بناء على شكاية رسمية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم يشار إلى أن الموقوف يعمل بائعا للفواكه الجافة بأحد المحلات التجارية.

وظهر الشخص الموقوف في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بين رواد و نشطاء التواصل الاجتماعي، و هو يقوم بتحريض التلاميذ على الهدر المدرسي وقبل مغادرتهم للمؤسسات التعليمية بضرورة ارتكاب اعتداءات جسدية ضد أعضاء الهيئة التعليمية والأطر التربوية، وهو الأمر الذي لقي استياء واستنكارا من الجميع، مطالبين في الوقت نفسه بمحاكمة هذا الشخص الذي يدعو إلى التحريض على العنف، وهو المقطع الذي تفاعلت معه مصالح الأمن الوطني بسرعة و جدية، و تمكنت من تحديد هوية المعني بالأمر وإيقافه.

أحمد سكاب (الجديدة)