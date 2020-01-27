اعتقال ميكانيكي عرقل السير

أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج، الثلاثاء الماضي، متهما على أنظار الوكيل العام التابع لمحكمة الاستئناف بالجديدة، بعد متابعته من أجل جناية وضع أحجار بالطريق العام ورشق السيارات بالحجارة والسكر العلني البين.

وأمرت النيابة العامة بإيداعه السجن الاحتياطي بالسجن المحلي بسيدي موسى، إلى حين عرضه على غرفة الجنايات.

وكشفت مصادر الصباح، أن رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج، فوجئ ليلة الأحد الماضي، أثناء توجهه إلى الجديدة رفقة عائلته بوجود أحجار على الطريق الجهوية رقم 316 الرابطة بين الجديدة وسطات قرب أولاد سي حمدون، ولما نزل من سيارته وشرع في إزاحتها، رشقه المتهم بالحجارة. واتصل بالمركز الترابي وطلب النجدة والتحقت به بعض العناصر الدركية، التي أوقفت المتهم، الذي كان في حالة سكر طافح.

وأكدت المصادر نفسها، أنه بعد تنقيط المتهم، تبين أنه من ذوي السوابق القضائية وسبق له أن قضى عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات على خلفية اغتصاب فتاة. وبرر لجوءه إلى قطع الطريق العمومية بوضع أحجار، لأن سيارات الأجرة لا تتوقف لحمله إلى الجديدة وأنه اضطر إلى وضع الأحجار لإجبارها على التوقف.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)