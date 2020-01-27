إدانة موسيقي بسبب شيك

آخذت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، موسيقيا من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكين عند تقديمهما للأداء، طبقا للفصلين 316 و317 من مدونة التجارة، وأدانته بشهرين حبسا نافذا، مع تغريمه 7500 درهم، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لحالته الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.

وشكل المتهم (ع.ز)، من مواليد 1989 بمكناس، موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل عدم توفير مؤونة شيكين عند تقديمهما للأداء، إذ توارى عن الأنظار لأزيد من ستة أشهر، منذ علمه أنه مطلوب للعدالة، قبل أن يجري إيقافه بعاصمة البوغاز طنجة.

وذكرت مصادر”الصباح” أن القضية أثيرت عندما تقدم المسميان (ك.ز) و(ع.ب) بشكايتين مباشرتين إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، يعرضان فيهما أنهما تسلما من المشتكى به شيكين، في إطار معاملات تجارية، قيمة الأول عشرة آلاف درهم، فيما بلغت قيمة الثاني 20 ألف درهم.

وأوضح المشتكيان أنهما حينما قدما الشيكين لاستخلاصهما من الجهة المسحوب عنها أرجعتا بملاحظة “انعدام المؤونة”، ما جعلهما يرفعان دعوى قضائية في مواجهة المتهم، مرفقين شكايتيهما بأصل الشيكين موضوع المتابعة، فضلا عن شهادة عدم الأداء.

من جهته، اعترف المتهم بالمنسوب إليه، مفيدا أن الشيكين موضوع المتابعة يخصانه، وهو من وقعهما بخط يده ودون البيانات المضمنة بهما، مضيفا أنه سلمهما للمستفيدين منهما إثر معاملات تجارية، رغم علمه المسبق أن رصيده البنكي لا يغطي قيمتهما.

خليل المنوني (مكناس)