حجز ثلاثة أطنان من الحشيش بالدريوش

أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالناظور، تمكنت أول أمس (الخميس)، من إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بتراب جماعة تازاغين بإقليم الدريوش.

وأضافت المصادر ذاتها، أن العملية تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني ووصفت بالنوعية. وتم خلالها حجز ثلاثة أطنان و500 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت معدة للتهريب الدولي على متن سيارة مدنية من الحجم الكبير.

وتمكنت المصالح الأمنية وفقا للمصادر نفسها، من إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لاذ الباقون بالفرار نحو وجهة مجهولة. وحجزت المصالح ذاتها السيارة التي كانوا على متنها أثناء محاولتهم تهريب كمية الحشيش سالفة الذكر.

جمال الفكيكي (الناظور)