محاكمة متهمين بتزوير السيارات

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الأسبوع المقبل، في ملف جنائي يتابع فيه متهمان من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتزويرها وجنحة النصب والاحتيال والتدليس.

وأوقفت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالبئر الجديد، المتهمين الشهر الماضي، بتنسيق مع نظيرتها بأولاد افرج، وظل البحث جاريا عن متهمين آخرين تبين لها أنهم متورطون في قضايا أخرى ترتبط بسرقة السيارات وإعادة استغلالها بتزوير وثائقها الثبوتية.وجاء إيقاف المتهمين بعد انتقال الضابطة ذاتها إلى أولاد افرج، وعملت على اقتحام مخزن غير مرخص بطريق سيدي إسماعيل وحجزت أكثر من عشر سيارات من أنواع مختلفة (مرسيدس ورونو وبوجو)، كما حجزت وثائق مزورة ومحلولا خاصا يستعمل في عملية التزوير.

وبعد الاستماع إلى الموقوفين، تبين أنهما يعملان ضمن عصابة متخصصة في جلب السيارات من المدن الشمالية ويعمدان إلى جانب متهمين آخرين، إلى تزوير البطائق الرمادية ونسبها لسيارات أخرى، وهو ما يعرض المقتنين لها إلى أضرار وخسائر مادية في حالة كشف التزوير الذي طالها، كما يحرم الدولة من أموال عمومية نتيجة عدم إخضاع عملية التعشير والتحويل للقانون المعمول به.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)