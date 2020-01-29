التحقيق في اتهام ضابط بتعنيف امرأة

لم تدل بأي شهادة طبية والأبحاث أبانت زيف ادعائها

فتحت ولاية أمن البيضاء، تحقيقا في مضمون مقطع فيديو متداول تضمن تصريحات لامرأة تحمل ضمادات طبية على الأنف وتدعي تعرضها لاعتداء جسدي من قبل ضابط شرطة، يعمل بدائرة السور الجديد.

وأوضحت الأبحاث أن المرأة هي موضوع قضية زجرية تتعلق بالعنف والإهانة في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، في 13 يناير الجاري، بعدما انتقلت عناصر دائرة الشرطة “السور الجديد” التابعة لمنطقة أمن أنفا إلى منزل كائن بدرب الطاليان بالمدينة القديمة لضبط شخص يشكل موضوع شكايتين بالتهديد بالسلاح الأبيض والسرقة بالعنف، وهي اللحظة التي تمت فيها عرقلة عمل عناصر الشرطة من قبل أفراد أسرة المعني بالأمر، ومن بينهم والدته وشقيقته وخاله وزوجته، والذين عرضوا موظفي الشرطة لاعتداء جسدي ولفظي عنيف، أسفر عن إيقاف خال المعني بالأمر بالمكان، قبل إخضاعه رفقة باقي أفراد أسرته لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

و شمل البحث القضائي حسب بلاغ لولاية أمن البيضاء تحصيل إفادات كافة الأطراف، بمن فيها ضابط الشرطة القضائية الذي أشرف على تنفيذ هذا الإجراء المسطري، إذ أكد تعرضه للعنف اللفظي والجسدي من قبل كل الموقوفين وخال المعني بالأمر على وجه الخصوص، فيما ذهبت تصريحات باقي الموقوفين إلى تسجيل احتكاكهم بعناصر الأمن الوطني بدعوى اعتراضهم على حضور عناصر الشرطة لمسكنهم، بدعوى عدم وجود ابنهم الذي يشكل موضوع القضية الجنائية في ذلك الوقت بالمنزل .

وأفادت زوجة خال المشتبه فيه المبحوث عنه، تعرضها لاعتداء بالضرب من قبل ضابط الشرطة القضائية المسؤول، وهو الأمر الذي تسبب لها، حسب تصريحاتها المضمنة في محضر أقوالها، بكسر في الأنف، دون أن تتم معاينة أي إصابة جسدية عليها لحظة الاستماع إليها، علما أنها لم تدل بأي شهادة طبية أو أي تقرير طبي يثبت طبيعة إصابتها، سواء خلال أطوار البحث أمام مصالح الأمن أو لحظة تقديمها أمام النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أنه تمت متابعة خال المبحوث عنه في حال اعتقال، بعد تقديمه إلى جانب باقي أفراد الأسرة أمام النيابة العامة.

وأكدت ولاية الأمن في بلاغها على حرصها على التعامل الحازم مع أي تجاوز أو شطط قد يصدر عن موظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم، في مقابل التزامها الراسخ بتوفير الحماية الضرورية لموظفيها في مواجهة أي نوع من التهديد والترهيب الذي يمسهم، خصوصا وأن أحد أفراد عائلة الموقوفين حاول استغلال صفته الإعلامية من أجل التدخل بشكل شخصي في قضية تشكل موضوع مسطرة قضائية، تحت طائلة تهديد ضابط الشرطة القضائية بالتشهير في حال عدم تنازله عن شكاية الإهانة في حق أفراد عائلته.

كريمة مصلي