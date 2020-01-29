اعتقال شرطي مزيف بالجديدة

علمت “الصباح” أن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للجديدة بتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الخميس الماضي، من إيقاف متهم يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية المتعددة ومبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وأضافت المصادر أن المشتبه فيه تم إيقافه اثر توصل المصالح الأمنية بالعديد من شكايات الضحايا في مدن الرباط والبيضاء والجديدة، أفادوا فيها أنه كان يقدم نفسه شرطيا وقادرا على تخليص أحد أفراد أسرهم من الاعتقال لتورطهم في قضايا جنائية وهمية، ومساعدتهم على حل مشاكلهم أمام العدالة، وذلك مقابل مطالبتهم بتمكينه من مبالغ مالية متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية في الجديدة والدار البيضاء، فور توصلها بإشعار حول هذا النشاط الإجرامي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه واعتقاله في الجديدة، ومكنت عملية التفتيش داخل سيارته من حجز هاتفين محمولين ومجموعة من الشرائح الهاتفية التي كان يستعملها في التواصل مع الضحايا المفترضين.

وكشفت المصادر أن المشتبه نفى المنسوب إليه خلال البحث الأول معه وبعد مواجهته بالمنسوب إليه وبتصريحات بعض ضحاياه، لم يجد بدا من الاعتراف.

أحمد سكاب (الجديدة)

البراءة لمتهمين بتبديد أموال عمومية

ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، الحكم ببراءة مقاول ومهندسين وموظف في مكتب للدراسات ومتقاعد من المختبر العمومي للتجارب والدراسات، من تهم “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها” بموجب حكم صدر مساء الأربعاء بعد مناقشة ملفهم في سادس جلسة منذ إدراجه استئنافيا في 8 يوليوز الماضي.

وتوبع المتهمون في حالة سراح مقابل كفالات، إثر شكاية تقدمت بها رئاسة جامعة محمد بن عبد الله التي قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المقدمة ضدهم من طرفها، اتهمتهم بالوقوف وراء اختلالات في بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا بطريق إيموزار والقريبة من مقرها، بعدما ظهرت على جدرانها تصدعات تهددها بالانهيار الوشيك.

واتهمتهم بعدم احترام معايير بناء وتوسيعي المدرسة، ما تسبب في ميلان درج بها رغم مرور مدة قصيرة على بنائها، ما زكته بخبرة أنجزها مختبر رصد مختلف الاختلالات التي عرفها المشروع، ما عزاه دفاع المتهمين إلى تسرب مياه الأمطار للبناية وطبيعة التربة الهشة، ما تضرر منه جزء عازل بين البنايتين الجديدة والقديمة، مشيرا إلى تنبيه المتهمين لرئاسة الجامعة، إلى ذلك.

حميد الأبيض (فاس)

حجز مسدس وطائرة ” درون ” ببني أنصار

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للإدارة الجهوية للجمارك بالناظور، عصر الجمعة الماضي، بنقطة العبور البحرية بميناء بني أنصار، من إحباط محاولة تهريب معدات محظورة، داخل سيارة، مسجلة باسم ألماني.

وحسب المصادر نفسها، فإن العناصر الجمركية، وفي إطار تفتيش روتيني داخل سيارة الألماني، تمكنت من العثور على مسدس من عيار 9 مليمترا، وطائرة “درون”، من النوع الجيد، إضافة إلى مجموعة من الأعيرة النارية، وجهازي لاسلكي وأسلحة بيضاء، مخبأة بعناية داخل السيارة ذاتها.

وأوقفت العناصر المشتبه فيه، وسلمته للعناصر الأمنية العاملة بالميناء، التي أحالته على مصلحة الشرطة القضائية بالناظور للتحقيق معه. وهذه هي المرة الثانية التي تحجز فيها العناصر ذاتها طائرة بدون طيار بالمعبر الحدودي بني أنصار.

وتأتي العملة الأمنية، في إطار الإستراتيجية التي تنهجها الإدارة العامة للجمارك، على مستوى جهة الشرق بقيادة مديرها الجهوي، في إطار محاربة التهريب بمختلف أنواعه.

ج . ف (الناظور)

السجن لسارق تجهيزات منزلية

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة متهم والحكم عليه ب3 سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة بواسطة الكسر والتسلق واستهلاك المخدرات.

وجاء في محضر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي ببوحمام بسيدي بنور، أنها توصلت بخبر من عون سلطة، أكد فيه أن حارس منزل تمكن من مباغتة متهم داخله وأغلق عليه الباب ومنعه من الهروب.

وانتقلت دورية دركية إلى دوار الشريف ووجدت الحارس فوق سطح المنزل وهو يحاصر المتهم. وطلبته الضابطة القضائية النزول، وفتح الباب الخارجي وولج الضابط رئيس الدورية الدركية إلى داخل المنزل فوجد المتهم منزويا في ركن مظلم وبجانبه كيس مملوء بالتجهيزات المنزلية. وصرح الحارس أنه يقطن قرب المنزل، الذي تعرض للسرقة وأنه مكلف بحراسته، من قبل صاحبته العاملة والقاطنة بالبيضاء. وأضاف أنه يوم الحادث عاد إلى بيته من عمله وأخرج ماشيته للرعي قرب المنزل المذكور وبينما هو يتجول قربه، سمع حركة غير عادية به، ولما فتح الباب لمح المتهم وهو ابن خاله متحوزا على كيس به مجموعة من التجهيزات المنزلية والأغطية.

واستمعت الضابطة نفسها للمتهم، فصرح أنه يتحدر من مراكش ويقطن ببوحمام، وأنه متزوج وأب لثلاثة أبناء، واضطر للسرقة لضمان مصاريف بيته. واعترف بتسلقه للمنزل وكسره لسياج نافذته واستيلائه على عدد من التجهيزات المنزلية، لكنه وقع بين يدي حارسه.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اعتقال لص عنف والديه بابن سليمان

وضعت عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، يدها على شخص تورط في عدة عمليات سرقة موصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والسرقة من داخل السيارات، وعدة شكايات تتعلق بالضوضاء والإزعاج و العنف من قبل الجوار وكذا شكاية بالعنف في في حق أحد الأصول بعد مطاردته مساء الجمعة الماضي بأحد أحياء المدينة، من قبل شرطيين بزي مدني.

وأبدى المتهم الذي قضى عقوبات متفاوتة في عدد من المناسبات لأجل السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد والاتجار في المخدرات غادر السجن حديثا، مقاومة للعناصر الأمنية، قبل أن يتم شل حركته وتصفيده، قبل إن يتم نقله إلى مقر المنطقة الأمنية، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة.

وأسفر تفتيش وقائي على المتهم عن العثور بحوزته على سلاح أبيض وكذا حقيبتين تحتويان على أغراض شخصية ومبلغ مالي، وهي أشياء متحصلة من الأفعال الإجرامية سالف ذكرها.

وجاء إيقاف المتهم بعد تقاطر عدد من الشكايات على المصالح الأمنية بالمدينة، طيلة أيام الأسبوع الماضي، من بينها شكايات لثلاثة مواطنين تتعلق بتكسير زجاج سياراتهم وسرقة بعض محتوياتها، كما تقدم مواطنون بشكايات ضد المعني بالأمر تتعلق بالسرقة الموصوفة تحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض. وأصر جل المشتكين في المحاضر المنجزة لهم على متابعة المعني بالأمر، الذي تعرفوا عليه من خلال صور الناظم الآلي.

كمال الشمسي (بن سليمان)