تنسيق أمني يطيح بنصاب “القريعة”

أمن البيضاء وضع حدا لفراره بمحطة القامرة بعد السطو على ملايير التجار

أطاح تنسيق بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، و”ديستي” التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأحد الماضي، بصيد ثمين، تمثل في وضع حد لمسلسل فرار نصاب خطير، مبحوث عنه على الصعيد الوطني، بعد تمكنه من السطو على ملايير العشرات من تجار سوق “القريعة” الشهير بالعاصمة الاقتصادية.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن إيقاف المتهم الذي استنفر المصالح الأمنية وشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لعمليته المثيرة التي قضت مضجع عدد كبير من التجار، تم بناء على استثمار جيد لمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، ما مكن الشرطة من إجهاض مخططاته في الفرار.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن إيقاف المبحوث عنه البالغ من العمر 39 سنة، الملقب وسط أوساط تجار “القريعة” ب”اللحية” تم من قبل مصالح الشرطة القضائية بالبيضاء، التي ضبطت المشتبه فيه، صباح الأحد الماضي بمحطة المسافرين “القامرة” بالرباط.

وأفادت مصادر متطابقة، أن عملية النصب الواسعة، أظهرت احترافية الموقوف وخطورة أفعاله الإجرامية التي كان يرتكبها، إذ استطاع تنفيذ عملية سطو مثيرة على ملايين الدراهم بانتهاج مخططات النصب والاحتيال التي كان يقوم بها بطرق مختلفة، لتوسيع دائرة ضحاياه وتحقيق الربح السريع في ظرف وجيز، قبل الاختفاء والفرار إلى وجهة مجهولة. وكشفت المصادر، أن عملية الإيقاف كذبت خبر فرار المتهم إلى خارج المغرب، إذ اعتمد خطة محكمة تمثلت في إطلاق إشاعة مفادها الفرار إلى إسبانيا، من أجل تشتيت تركيز مصالح الأمن والضحايا حتى تسهل عليه عملية الفرار إلى خارج البيضاء والبحث عن فرصة للاختباء بمدينة أخرى، لتجنب الإيقاع به.

وعلمت “الصباح”، أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف، لتفكيك ملابسات القضية، حتى تتمكن من الكشف عن جميع أنشطته الإجرامية وامتداداتها، لإيقاف باقي شركائه المتورطين. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تمكن أحد التجار من السطو على أكثر من ملياري سنتيم، نتيجة مخططاته في النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها العشرات من تجار الملابس الجاهزة بسوق “القريعة” بالبيضاء.

وبمجرد توصل مصالح أمن البيضاء، بعدة شكايات من الضحايا، استنفرت مختلف عناصرها للقيام بتحريات وأبحاث ميدانية، لإيقافه، وتقرر إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه لتسهيل مأمورية وضع حد لفراره الهوليودي الذي أضحى قضية رأي عام بسبب عمليته المثيرة.

وفشلت توقعات المتهم، إذ بينما اعتقد أن الأمور ستمر بطريقة سلسة، تفاجأ بافتضاح أمره، إذ نسفت يقظة مصالح “ديستي” والشرطة خطته، بعد أن تم وضع حد لفراره واختبائه.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، خبر اعتقال المتهم، إذ كشفت في بلاغ لها، أن الموقوف استولى على هذه المبالغ المالية في عمليات شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار “دارت”.

وكشف المصدر ذاته، أنه تقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، للكشف عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.

محمد بها