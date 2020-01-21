اعتقال سارق عيادات بالجديدة

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للجديدة، أمس (الأحد)، في حالة اعتقال مشتبها فيه قام بعدة سرقات همت عيادتين طبيتين ومحلا للحلاقة وسط الجديدة.

وعلمت “الصباح” أن العناصر الأمنية تمكنت الجمعة الماضي من إيقافه بعد تحديد هويته بعد رفعها للبصمات بعد استغلال ومطابقة عينات الحمض النووي المرفوعة من آثار الأمكنة، التي تعرضت للسرقة.

وأضافت المصادر، أن الكاميرات المثبتة سهلت مأمورية المحققين في تحديد وتشخيص هوية الفاعل المتحدر من أزمور، وتوصلت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة بشكايات متعلقة بسرقة عيادتين طبيتين، إضافة إلى سرقة محل حلاق قرب درب البركاوي بوسط المدينة، حيث استولى من خلاله السارق على مبلغ مالي. وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها، ما جعلها تنتقل لأزمور عدة مرات لإيقاف السارق، الذي اختفى عن الأنظار بعد اقترافه لعمليات السرقة. وزادت المصادر أن الأمنيين تمكنوا، أخيرا، من تحديد مكان اختبائه قبل أن تتم مباغتته وإيقافه.

أحمد سكاب (الجديدة)