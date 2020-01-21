منظمـات تحـت الوصايـة

مقترح قانون لتمويل مستقل عن الأحزاب لتأطير الشباب بعيدا عن التحكم

لماذا فشلت المنظمات الشبابية الحزبية في النهوض بمهام تأطير الشباب، ومحاربة العزوف عن العمل السياسي؟ ولماذا أصبحت مجرد قطاعات موازية تؤثث المشهد الحزبي، دون القدرة على الارتباط بالشباب في أماكن حضوره، سواء بالجامعات أو الثانويات أو في أوساط الرياضة التي أضحت المجال الذي يتنفس من خلاله الشباب، ويعبر عن طموحاته ومطالبه، تحت يافطات “الإلترات”؟

أسئلة كثيرة باتت تواجه المنظمات الشبابية المرتبطة بالأحزاب الوطنية، والتي تراجع دورها السياسي، وباتت تعاني جمودا وعملا مناسباتيا لا يتجاوز عقد لقاءات دورية أو ملتقيات محدودة، في الوقت الذي كانت في السابق مدارس للتأطير، وإعداد نخب جديدة تساهم في تجديد قيادات الأحزاب وتهييء كفاءات نشيطة للعمل جمعيات المجتمع المدني.

وبرأي العديد من المهتمين بالمسألة الشبابية، تظل مسؤولية الأحزاب ثابتة في انحسار الفعل الشبابي، من خلال فرض الوصاية على عمل المنظمات الشبابية، والتحكم في عملها من قبل المكاتب السياسية، التي تراقب برامجها وأنشطتها، أو من خلال عدم مدها بالإمكانيات المالية واللوجيستية التي تساعدها في تنظيم الأنشطة والانفتاح أكثر على فئات الشباب المختلفة، والتجاوب مع حاجياتهم المتجددة.

كما ساهم تراجع دور الجامعة في تكوين الشباب، خاصة مع غياب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي شكل على مدى عقود مدرسة للنضال النقابي والتكوين السياسي، وساهم حضره في تراجع الاهتمام بالسياسة وتكوين الشباب.

وتعاني أغلب المنظمات الشبابية، على اختلاف أحزابها مشكل ضعف الإمكانيات، رغم وجود أحزاب كبرى تتوفر لها الإمكانيات المالية، إلا أنها لا تثق كثيرا في الشباب، وتتعاطى مع اندفاعهم وطموحاتهم بالكثير من الحذر، خاصة حين يتعلق الأمر بمواقف سياسية قد لا تعجب القيادات، من قبيل الرغبة في الوصول إلى مراكز القرار، وإزاحة “الشيوخ” من مواقع المسؤولية، في إطار التناوب على المسؤولية.

وانتقد إسماعيل الحمراوي، رئيس حكومة الشباب الموازية وعضو المجلس الوطني للتقدم والاشتراكية، ضعف الأحزاب وعجزها عن تأطير الشباب، مؤكدا أن نسبة انخراطهم في العمل السياسي لا تتجاوز 1 في المائة، وهي وضعية تسائل جميع الأحزاب، بسبب فشلها في احتضان الشباب.

وأوضح الحمراوي أن برامج الدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات يواجه إشكاليات كبيرة، مقترحا إحداث صندوق الدعم الموحد، لتدبير أمثل للدعم الحكومي، وتركيزه في مؤسسة عمومية موحدة، تعتمد الحكامة في التدبير والنزاهة والشفافية في العمل.

ودعا الأحزاب إلى الانفتاح أكثر على الأطر والكفاءات التي ابتعدت عن العمل السياسي، وإخراج قانون إطار للشباب، من أجل ضبط الإطار التشريعي والمؤسساتي والسياسي لمختلف السياسات والبرامج والتدخلات العمومية في مجالات تمكين الشباب وضمان مشاركته وتعزيز حمايته.

قانون لتمويل الشبيبات

تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أخيرا بمقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بهدف تخصيص دعم مالي قار للشبيبات، على غرار ما هو معمول به مع الأحزاب، من أجل مساعدتها على تأطير الشباب، ومحاربة العزوف عن الانخراط في العمل السياسي.

وطالبت المجموعة بتخصيص الدولة دعما قارا للمنظمات الشبابية الحزبية، يساهم في التدبير الإداري لشؤونها، وتمويل أنشطتها التأطيرية للشباب، وتنظيم مؤتمراتها وملتقياتها.

وأكد رفاق نبيل بنعبدالله، على أهمية استفادة الشبيبات الحزبية، (على غرار الجمعيات الخاضعة لمقتضيات لظهير 15 نونبر 1958)، من المنح التي تخصصها الجماعات الترابية للجمعيات.

وحسب مقترح القانون، فإن فئة الشباب لم تنل حقها من التنمية والثروة الوطنيتين، إذ أظهرت بعض الاستطلاعات والدراسات أن أزيد من ثلاثة ملايين شاب هم في سن ما بين 18 و25 سنة، وهي فترة تحتاج إلى إجراءات ملموسة وإلى مبادرات عمومية قادرة على احتوائها وجعلها طاقة منتجة، حتى لا تتحول إلى طاقة سلبية وعنوانا للانفلاتِ والانحرافِ الأمني والاجتماعي.

ويرى نواب التقدم والاشتراكية أن معظم الشبيبات الحزبية تعاني أزمة بنيوية في تمويل أنشطتها، وتبقى رهينة المساعدات وحملات التبرع، داعين إلى ضرورة إقرار تدابير وإجراءات قانونية لضمان تمويلات قارة لها من أجل قدرتها أولا على الاستمرار في حضورها وتدبيرها لشؤونها اليومية، والقيام بأنشطتها التأطيرية والتكوينية”.

برحو بوزياني