السراح لتلميذ أهان الهيآت الدستورية

قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة أول أمس (الخميس)، الاستجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع التلميذ( أ.م)، في طلب عارض، الرامي إلى تمتيع موكله بالسراح المؤقت.

ويأتي قرار هيأة المحكمة بعد أن قضى التلميذ 45 يوما بالسجن المحلي تولال2، إثر إدانته في 17 دجنبر الماضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه 5000 درهم، بعد مؤاخذته، في الملف الجنحي الابتدائي عدد 19/3013، من أجل جنح إهانة الهيآت الدستورية، وهيأة ينظمها القانون، وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، على خلفية نشره تدوينة على صفحته الخاصة بالفضاء الأزرق، مرفقة بصورة له إلى جانب كلب، تحمل بين طياتها رسائل نقد قاسية جدا، موجهة لمؤسسات الدولة والسلطات.

خليل المنوني (مكناس)