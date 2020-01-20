تأجيل محاكمة مدير الوكالة الحضرية بمراكش

أجلت غرفة جرائم الأموال بالجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس (الخميس)، محاكمة مدير الوكالة الحضرية بمراكش إلى غاية 22 يناير الجاري، مع رفض ملتمس السراح المؤقت وإبقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي.

وجاء تأجيل محاكمة المتهم الذي تم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي، بعد طلب مهلة من محامي جمعية ترانسبرنسي المغرب، لإعداد الدفاع، بعد تنصيبها طرفا مدنيا، لارتباطه بالرشوة، وبالنظر لحجم المبالغ المالية التي تم ضبطها لدى الموقوف.

واعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المعروفة اختصارا ب”ترانسبارانسي المغرب” أن اعتقال المسؤول المذكور يبين مدى حضور الرشوة في الميدان، ولم تستبعد وجود عناصر أخرى كانت لها صلة بالملف، والتي لعبت دور الوساطة دون أن يطولها الاعتقال، علما أن كاميرا المراقبة بمكتب المعتقل توضح بجلاء من كان يتردد على مكتبه، دون غرض محدد.

محمد السريدي (مراكش)