إحباط محاولتين للهجرة السرية

أحبط الحرس المدني الإسباني محاولة لتهريب مهاجر سري داخل سيارة، من الناظور الى مدينة مليلية السليبة، عبر معبر بني أنصار. وكشفت مصادر متطابقة، أن العملية تمت مساء الأربعاء الماضي، عندما كانت عناصر الحرس المدني الإسباني تقوم بتفتيش روتيني للسيارات القادمة من المغرب.

وجاء افتضاح أمر المهاجر, بعد أن شكت عناصر الشرطة، في تصرفات سائق السيارة التي تحمل لوحة ترقيم بالمغرب، ومرافقته، وقامت باستعمال جهاز “اسكانير” لفحص السيارة.

واكتشفت الشرطة وجود جسم حي في مقدمة السيارة، أسفل لوحة القيادة، ليتبين أنه يعود لمهاجر كان يعاني من تنمل في جسمه بسبب الوضعية التي كان فيها.

وأنقذ خفر السواحل الإسباني مساء اليوم ذاته 14 مهاجرا سريا مغربيا كانوا على متن قارب قبالة سواحل إقليم غرناطة.

وأفاد مصدر مطلع أن المهاجرين يتحدرون من منطقة الريف، وانطلقوا في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه من سواحل الحسيمة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)