موظف اغتصب أطفالا بالجديدة

تحقق مصالح الشرطة القضائية في فضيحة استغلال جنسي لأطفال تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و10، تورط فيها موظف جماعي يمارس مهامه تقنيا بمصلحة البستنة والمساحات الخضراء ببلدية الجديدة.

وأفادت مصادر متطابقة أن المتهم من مواليد 1986، ويتحدر من البئر الجديد، اتخذ من وظيفته مطية لاستدراج الأطفال لهتك عرضهم، إذ أنه معروف لدى السكان بأنه موظف جماعي، ما مكنه من استدراج كل ضحية على حدة، إلى غرفة بملحقة البلدية الموجودة بحي المطار، وهناك كان يقوم بهتك عرضه قبل إخلاء سبيله، إذ كان يهدد ضحاياه بقتل آبائهم ونقلهم إلى “الخيرية”، ويأمرهم بعدم البوح بما وقع لهم.

وأوردت مصادر “الصباح” أن مصالح الأمن توصلت إلى ضحايا يفوق عددهم 10، كما عاينت ملحقة البلدية، التي وقعت فيها الاعتداءات ليلا، إذ أن المتهم استغل عطف سكان إقامتين، وكان يبدو أنه حسن السلوك، ما مكنه من الوصول إلى الأطفال وإغرائهم بالحلويات والشكولاطة، قبل الاستفراد بهم داخل غرفة بملحقة البلدية، المخصصة في الأصل للمصلحة التقنية.

ورجحت مصادر “الصباح” أن يفوق عدد الضحايا 10، إذ استمعت مصالح الأمن إلى آباء الضحايا، كما تجري أبحاث للوصول إلى آخرين. ونصب كمين للمتهم، أسقطه في شرك الشرطة القضائية التابعة لأمن الجديدة، إذ فطن في الأيام الأخيرة إلى افتضاح أمره واختفى عن الأنظار، قبل أن يتم إحكام القبضة عليه أول أمس (الخميس).

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، ظهر أمس (الجمعة) في بلاغ أصدرته خلية التواصل، الخبر، مفيدة أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، تمكنت مساء أول أمس (الخميس)، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، يعمل تقنيا بجماعة ترابية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أطفال قاصرين. وتم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك، لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

المصطفى صفر