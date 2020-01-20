سرقة محجوزات الشرطة أمام جرائم الأموال

جرى السطو عليها من قصر العدالة بتطوان وتورط مسؤول والقضاء يعتبرها جريمة مالية

يستقبل جناح الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين المقبل، ملفا مثيرا يتابع فيه موظف مسؤول بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان رفقة حارس أمن خاص، يوجدان في حالة اعتقال بالسجن المحلي بالعرجات، فيما يتابع اثنان آخران في حالة سراح مؤقت، بعدما أظهرت الأبحاث تورطهم في السطو على محجوزات الشرطة الموضوعة رهن تصرف النيابة العامة بقصر العدالة بتطوان. وأحيلت النازلة على الوكيل العام للملك بالرباط، بعدما كيفت محكمة الاستئناف بتطوان التهمة إلى جرائم مالية، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.

وحددت المحكمة القيمة المالية لمسروقات المعتقلين بما يزيد عن 40 مليونا،عبارة عن هواتف ولوحات إلكترونية، بعدما وضعتها الضابطة القضائية رهن تصرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ما وضع المسؤولين عن قصر العدالة في موقف محرج، انتهى بتسريع بحث تمهيدي سقط فيه حارس الأمن الخاص، وبعده الموظف المسؤول بكتابة الضبط والذي كان معنيا بتدبير المحجوز.

وحسب تفاصيل القضية نجح المتهمون في الاستيلاء على مئات الهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية التي وضعتها المحكمة في أظرفة، وكانت تستعد لتسليمها إلى أصحابها، وهواتف أخرى كانت بصدد إجراء خبرات تقنية عليها لمساعدة العدالة في حل ألغاز جرائم مركبة، ليتفاجأ المشرفون على المحكمة بالسطو عليها في ظروف غامضة، وحل الأمن الولائي بتطوان اللغز في ظرف ساعات.

وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات بالمحكمة، تفجرت الفضيحة بعدما توجه أصحاب المحجوزات إلى شعبة تدبير المحجوزات باستئنافية تطوان، لكنهم لم يجدوا هواتفهم، قبل أن تكتشف المحكمة أن العشرات من الهواتف غير موجودة بالمصلحة، ما أثار حالة استنفار أمني، وبعدها جردت المسروقات التي همت المئات من الهواتف واللوحات الإلكترونية، وأحيل المتهمون في بداية الأمر على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، قبل أن يتبين من خلال نتائج الأبحاث أن قيمة المسروقات فاقت 40 مليون سنتيم، وهو ما يشكل جريمة مالية، كيفها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالرباط، إلى جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما رفض منح الموظف المسؤول وحارس الأمن الخاص السراح المؤقت، وأحالهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التي ستشرع في محاكمة الماثلين أمامها علنيا، بداية الأسبوع المقبل.

عبد الحليم لعريبي