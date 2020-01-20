إدانة هاتك عرض قاصر

قضت غرفة الجنايات الابتدائية الثلاثاء الماضي بإدانة متهم بهتك عرض قاصر بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وتعود تفاصيل القضية لفاتح نونبر الماضي، عندما تقدمت تلميذة يقل عمرها عن 18 عاما تتحدر من دوار “إمشحوذن” بجماعة بني جميل مسطاسة بإقليم الحسيمة، بشكاية تتهم فيها أحد الأشخاص بجماعة إساكن بمحاولة هتك عرضها، ما أدى إلى إيقافه، والاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي التي أحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وتابعه في حالة اعتقال، بتهمة هتك عرض قاصر.

وحسب مصدر مطلع فإن الفتاة التي تدرس بإحدى المؤسسات التعليمية وتتحدر من جماعة بني جميل مسطاسة، كانت توجد خلال نونبر الماضي بمقهى بجماعة إساكن الواقعة بين الحسيمة وتطوان، قبل أن يتحرش بها المتهم، وحاول نزع معطفها وتقبيلها، فلاذت بالفرار نحو مقر الدرك الملكي بالمنطقة ذاتها، وأودعت شكاية لدى مصالح الدرك، التي باشرت مسطرة الاستماع للمعني بالأمر، بعد إيقافه بأمر من النيابة العامة المختصة، وتقديمه للعدالة التي قضت في حقه بالحكم السابق ذكره.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

18 سنة لمتهمين بالاتجار في المخدرات

طوت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، صفحات الملف عدد 3056/19، ووزعت ما مجموعه 18 سنة سجنا نافذا على ثلاثة متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 33 سنة و57 ، ينشطون في مجال التهريب الدولي للمخدرات، إذ أدانت كل واحد منهم بست سنوات، مع تغريمه ب 100 ألف درهم، وبأدائهم تضامنا غرامة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدرها 226 مليون سنتيم، بعد مؤاخذتهم من أجل جنح مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها إلى الخارج بدون رخصة أو تصريح، وخرق الأحكام والقواعد المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون سند صحيح.

واقتنع القاضي المقرر في قضايا التلبس، بعد التأمل في القضية، التي نوقشت الأسبوع الماضي بقاعة الجلسات رقم1 بابتدائية مكناس، واستمع خلالها إلى المتهمين وإلى مرافعة دفاعهم وملتمس النيابة العامة، مستعينا بالمحضر المنجز من قبل الضابطة القضائية لشرطة مكناس، (اقتنع) بثبوت الأفعال المنسوبة إلى الأظناء، وإن حاولوا ساعة مثولهم أمام المحكمة التملص من اتهامات حيازة وترويج المخدرات وتهريبها إلى الخارج.

خليل المنوني (مكناس)

تبرئة رئيس جمعية من تهمة الاختلاس

ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال الأربعاء الماضي، الحكم ببراءة رئيس جمعية مستغلي مياه السقي بسبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، مستشار العدالة والتنمية، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة”، بقرار صادر بعد مناقشة ملفه في سابع جلسة منذ إدراجه قبل 7 أشهر.

وناقشت هيأة الحكم الملف بعد تأخيره سابقا لاستدعاء شهود بالمصاحبة وغرمت أحدهم ب1200 درهم مع الأمر بإحضاره. واستمعت إليهم وإلى المتهم والمرافعات، قبل حجزه للمداولة والنطق بالحكم، الذي أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءته ورفض الطلبات المدنية المقدمة في مواجهته.

وتوبع رئيس الجمعية في حالة سراح مقابل 100 ألف درهم كفالة، بناء على شكاية تقدم بها 5 منخرطين للنيابة العامة بابتدائية فاس، التي أحالت الملف على قاضي التحقيق، الذي سرحه مقابل 100 مليون سنتيم قبل الدفع بعدم الاختصاص وإحالة ملفه على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية الذي خفض الكفالة.

واتهم الرئيس المدان في ملف جنحي عاد سابق ب3 أشهر حبسا لتبادله الضرب والجرح مع منخرطين بالجمعية، بالتصرف بطريقة غير قانونية في مالية الجمعية وفدرالية جمعيات للسقي بمنطقة سبت لوداية واتحاد للفدراليات، ما استدعى إجراء خبرة محاسباتية أدى المشتكون ثمنها المقدر ب5 آلاف درهم.

ح . أ (فاس)

تفكيك مافيا تهرب الكوكايين

تمكنت عناصر من الشرطة البلجيكية من تفكيك شبكة متخصصة في تهريب المخدرات بين المغرب وهولندا عبر ميناء أنتويربن البلجيكي، ووضعت 15 شخصا رهن التحقيق ضمنهم مغاربة.

وكشفت التحقيقات الأولية تورط هذه الشبكة في تهريب كميات من الكوكايين بين المغرب وهولندا، وتورطها كذلك في عمليتي اختطاف استهدفتا مغربيين وطلب فدية من عائلتيهما. ومن بين المتهمين في هذا الملف، شخص يدعى ( ع. ن ) يبلغ من العمر 41 عاما ويشتغل شرطيا في بلدية أندرليخت البلجيكية. وتشتبه الشرطة في تورطه في عمليتي اختطاف شخصين أحدهما يدعى (ع. ب) في سابع يوليوز من 2016، والثاني يدعى (ي. ب ) بعد أربعة أشهر من ذلك، مباشرة بعد اختفاء شحنة من الكوكايين قدرت ب 400 كيلوغرام في ميناء أنتويربن. وتمكن ( ي. ب ) من الفرار من أيدي خاطفيه بعد 38 يوما من الاحتجاز، ومايزال (ع. ب) مختفيا منذ ذلك الوقت، رغم أن عائلته دفعت مليونا ونصف مليون أورو فدية لمختطفيه. ومن بين المتورطين أيضا في هذه الشبكة ظهرت مجموعة من الأسماء منها (م. ك) و (م. س)، اللذان طالب الادعاء العام بالحكم عليهما رفقة (ع. ن) بالسجن 12 سنة لكل واحد منهم.

ج . ف (الحسيمة)

حجز ممنوعات بابن سليمان

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز الفضالات، التابع لسرية درك ابن سليمان، الأربعاء الماضي، من حجز كمية كبيرة من المخدرات، بلغ مجموعها 300 كيلوغرام من الكيف و80 كيلوغراما من مخدر طابا، وكمية من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى حجز عدد من الأسلحة البيضاء.

وأوردت مصادر عليمة ل”الصباح”، أن المصالح الدركية استعصى عليها اعتقال تاجر المخدرات الملقب “بولد الطاهر”، والمبحوث عنه بأزيد من 50 مذكرة بحث وطنية، تتعلق بالاتجار في المخدرات، مؤكدة أن فرار المشتبه فيه جاء نتيجة استغلاله لوجود منزله فوق قمة جبل، ولا يفصله عن تراب جماعة سيدي موسى بن علي التابعة للنفوذ الترابي لعمالة المحمدية، سوى 50 مترا، بالإضافة إلى استعانته بعدد من المساعدين تتجلى مهمتهم في المراقبة.

وعلاقة بالموضوع، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بابن سليمان شخصا في عقده الخامس على متن دراجة نارية صينية الصنع ، وهو متلبس بترويج المخدرات، بعدما قامت بنصب كمين له بمدخل المدينة. وأسفر تفتيش وقائي على المشتبه فيه الذي يعد من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، عن العثور على كمية من المخدرات تزن كيلوغرامين ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

كمال الشمسي (ابن سليمان)

اعتقال مزور جواز سفر أجنبي

أحالت عناصر الفريق الاقتصادي والمالي الثاني بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أخيرا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، عاملا، في منتصف عقده الثالث، إذ أمر بوضعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال2، بعد متابعته من أجل تزوير جواز سفر واستعماله، والمشاركة في ذلك.

وحدها الصدفة التي قادت إلى اكتشاف زورية جواز سفر أجنبي، صادر عن سلطات الجمهورية المالية، عندما أثار انتباه عناصر دورية للأمن داخل المحطة الطرقية(سيدي سعيد)بمكناس، مسافر تبدو عليه حالة من الارتباك ساعة الاقتراب منه. ويتعلق الأمر بالمسمى(م.ز)، من مواليد 1993 بتاغازوت، الذي قدم على التو على متن حافلة للركاب من الرباط، في انتظار أن يستقل حافلة أخرى لنقله إلى الرشيدية، ومنها إلى تنغير، حيث يقيم أفراد أسرته. وأسفرت عملية الجس الوقائي الذي خضع له المعني بالأمر عن العثور بحوزته على جواز سفر مزور، يحمل اسم(الشيخ المختار)، مسلم له من باماكو المالية، صالح إلى غاية 31 يوليوز 2023، غير أن الصفحة التعريفية بصاحبه الأصلي تتضمن صورة فوتوغرافية خاصة بالموقوف، الذي جرى وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، لضرورة البحث والتقديم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية مكناس.

خليل منوني (مكناس)

جنايات الحسيمة تلغي حكما بسجن قاصر

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا بتسليم متهم قاصر إلى ولي أمره القانوني، بعد أن حكمت عليه غيابيا في دجنبر الماضي بخمس سنوات سجنا نافذا.

وتوبع المتهم من أجل إعاقة مرور الناقلات بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتجت عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب أشياء وناقلات مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطريق العمومية، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الحدث، من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطريق العمومية والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بتسليمه لولي أمره القانوني، وتحميله الصائر، مجبرا في الأدنى. وقضت الغرفة ذاتها في 10 دجنبر الماضي ابتدائيا وغيابيا بعد إجراء المسطرة الغيابية، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا، وتحميل وليه القانوني الصائر والإجبار في الأدنى.

جمال الفكيكي (الحسيمة)