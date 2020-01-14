تخريب حافلات بالقرب من الجديدة

اهتزت الجديدة الجمعة الماضي على وقع أحداث شغب استهدفت بعض حافلات النقل الحضري، وحسب مصادر “الصباح” فإن جانحا من ذوي السوابق القضائية كان في حالة هيجان، ألحق خسائر بحافلات للنقل الحضري تربط الجديدة بأحيائها وبالجماعات الترابية القريبة من مدارها الحضري.

وأفادت المصادر أن الجانح هدد سائق حافلة للنقل الحضري كانت تؤمن نقل الركاب انطلاقا من وسط المدينة، مرورا عبر العديد من الخطوط في اتجاه الحي الصناعي بطريق مراكش، وتراب جماعة مولاي عبد الله، والحي الصناعي، بسيف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجانح أرغم سائقي الحافلات على التوقف، تحت طائلة التهديد على جنبات الطريق، وأمر الركاب بمغادرة الحافلات إثر تهشيمه زجاجات نوافذها وواقياتها الأمامية والخلفية، بالحجارة، محدثا بذلك حالة رعب لدى الركاب ولدى مستعملي الطريق.

أحمد سكاب (الجديدة)