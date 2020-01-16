إيقاف مروجي ممنوعات

أوقفت عناصر أمنية تابعة لفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح الخميس الماضي، ثلاثة مشتبه فيهم بتهم حيازة كميات من المخدرات، بعد نصب كمين محكم، وضع حدا لنشاطهم المخالف للقانون.

وتم وضع الموقوفين الثلاثة، رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على العدالة بعد استكمال إجراءات التحقيق.

ويتعلق الأمر بثلاثة موقوفين من ذوي السوابق، صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية لاتجارهم بالمخدرات التي كانوا يتوصلون بها من شبكات إجرامية، تتكفل بإيصال كميات منها إليهم، ويسلمونها إلى آخرين يتوزعون في مناطق متعددة بتراب الإقليم، يعملون بدورهم على ترويجها لفائدة مستهلكين يفدون من مدن مجاورة لحاجتهم الماسة للمخدرات.

وأفادت مصادر مطلعة، أن التدخل الأمني الذي تم وفق خطة أمنية أسفر عن حجز كميات من المخدرات ومبلغ مالي متحصل عليه من الاتجار بها، فضلا عن حجز بخاخ يستعمله أفراد العصابة عند الحاجة. وفي السياق ذاته، وضع رجال الدرك بسيدي عيسى إقليم الفقيه بن صالح حدا لنشاط أكبر مروجي ” مسكر ماء الحياة” أحدث مشاكل لعناصر الدرك الملكي التي حاولت إيقافه مرات عدة، لكن كان ينجو من المصائد المعدة إليه ويختفي عن الأنظار في انتظار الفرصة السانحة لمعاودة نشاطه المحظور.

وأضافت مصادر متطابقة،أن الموقوف كان مبحوثا عنه بناء على برقيات بحث على الصعيد الوطني، ولم تعط الحملات الأمنية أكلها إلا بعد مراقبة لصيقة، رصدت خطواته والأماكن التي كان يرتادها، قبل مداهمته في منزل كان يلوذ إليه بعد تشديد الحصار عليه.

ولم يستسلم المتهم الموقوف، وأبدى مواجهته لعناصر الدرك الملكي، وحاول الفرار على متن دراجة نارية، لكن عزم المتدخلين على تنفيذ مهمتهم بنجاح، حال دون فراره.

ووضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على العدالة لنيل جزائه.

سعيد فالق (بني ملال)