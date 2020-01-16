معهد لتكوين المحامين المتدربين ببني ملال

أكد محمد اليمني نقيب هيأة المحامين ببني ملال، أن لقاء هيأته مع وزير العدل أثمر مجموعة من المكاسب، التي ينتظر العمل بها، منها إحداث المعهد الجهوي لتكوين المحامين المتدربين ببني ملال.

ووافق، وزير العدل محمد بن عبد القادر على تفويت المقر القديم لمحكمة قضاء الأسرة بباب فتوح ببني ملال لفائدة هيأة المحامين، وتحويله إلى معهد جهوي لتكوين المحامين المتمرنين، كما وعد بتوفير وزارته خبراء وتقنيين لتكوين المحامين المتدربين، ومدهم بالمعرفة القانونية وإعدادهم، ليؤدوا مهنتهم في أحسن الظروف، ويصبحوا فاعلين أساسيين في المجتمع، يدافعون عن حقوق المواطنين والرقي بالنظام القضائي، سيما أن هيأة الدفاع سبق أن نادت باستقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة، في انتظار توفر الشروط الملائمة لاستقلالية المهنة، وتعبيد الطريق لسن قانون المهنة الجديد، تحقيقا للنجاعة القضائية وتثبيت دعائم دولة الحق والقانون.

وأشاد محمد اليمني نقيب الهيأة بنتائج اللقاء مع وزير العدل الذي عقد لقاء مع المحامين، الجمعة الماضي، واعتبره حدثا تاريخيا في منظومة المحاماة، للمكاسب التي تحققت لفائدة المحاميات والمحامين، الذين تداولوا مع الوزير العديد من القضايا المحلية التي تخص العلاقة بين الدفاع والسلطة القضائية، وكتاب الضبط وكافة مكونات منظومة العدالة.

وأضاف اليمني، أن المجتمعين تطرقوا إلى القوانين المنظمة للمهنة وقانون المسطرة الجنائية والقانون المدني والمساعدة القضائية، وآفاق المعهد الوطني لتكوين المحامين، دون أن يغفلوا المطالبة بإنشاء المعهد الجهوي لتكوين الفوج الأول من المحامين المتمرنين، طبقا لقانون المهنة في شهر مارس المقبل، وفق برنامج محدد يهدف إلى تقوية قدرات المتدربين وإعدادهم للمستقبل.

واستقبل رئيس محكمة الاستئناف ببني ملال وزير العدل، وكان بمعيته النائب الأول للوكيل العام للملك، فضلا عن ممثلي الهيأة القضائية وممثلي الموظفين بالدائرة الاستئنافية، وممثلي هيأة المحامين ببني ملال.

س . ف (بني ملال)