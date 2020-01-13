المغرب يفك لغز قتل صحافي هولندي

تمكنت عناصر تابعة للشرطة الإيطالية من اعتقال شخص من أصل بريطاني في أحد فنادق تورينو، يشتبه تورطه في قتل صحافي هولندي، بإيعاز من (ر.ت) نهاية 2016. وأنجز الصحافي “مارتن كوك” ، تحقيقات صحفية حول عصابات الاتجار في المخدرات في هولندا، خاصة العصابات المغربية المتورطة في عمليات التصفية والقتل.

واعتقل المشتبه فيه من قبل الشرطة الهولندية مباشرة بعد جريمة تصفية الصحافي، ليتم إطلاق سراحه لعدم وجود أدلة لاستمرار اعتقاله. وسيتم إثبات تورط الموقوف في جريمة قتل الصحافي، بعد التحقيق الذي أجرته الشرطة المغربية مع مواطن هولندي من أصل مغربي، متورط في قضية جريمة “لاكريم” في مراكش. وكشفت التحقيقات مع ” أ. ب”، تورط “هيوز” في جريمة قتل الصحافي، لتقرر النيابة العامة الهولندية إصدار مذكرة بحث عنه، بعد أن توارى عن الأنظار ليتم اعتقاله في إيطاليا. وتجدر الإشارة إلى أن المدون “مارتن كوك” كان مجرما خطيرا قضى 20 سنة سجنا بسبب جريمتي قتل، قبل أن يتوب ويتحول إلى مدون يفضح أفراد العصابات على موقع إلكتروني، ويذكر أسماءهم وينشر صورهم، لتتم تصفيته في 2016، لهذا السبب.

وعبر إريك أكربوم، قائد الشرطة الهولندية، عن شكره العميق لجهاز الشرطة المغربي، على دعمه من أجل اعتقال (ر.ت )، الذي يعتبر أكثر المبحوث عنهم بأوربا من قبل الأمن الهولندي و”الأنتربول”.

جمال الفكيكي (الحسيمة)