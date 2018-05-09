فيديوهـات جنسيـة تـورط “عطـارا”

صورها لزبونة له مقابل المال وصديقه نشرها بين سكان الحي أثناء إصلاحه الهاتف

اهتزت منطقة مبروكة بالبيضاء، على وقع فضيحة، تسريب مقاطع فيديو جنسية لشابة عشرينية، تظهر فيها عارية وتبرز فيها مفاتنها، قبل أن تدخل الشرطة القضائية على الخط، ويتبين أنها صورت من قبل بائع للتوابل عبر هاتفه المحمول مقابل مبالغ مالية.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن “العطار” اضطر لتسليم نفسه للشرطة، الجمعة الماضي، بعد انتشار مقاطع الفيديو بين سكان الحي، وبعد تعميق البحث معه، أحيل أول أمس (الأحد) على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بجنحة الخيانة الزوجية وصنع صور وأشرطة فاضحة.

وتواصل الشرطة القضائية تحرياتها من أجل اعتقال بطلة هذه الأشرطة الجنسية، بعد أن كشف الموقوف عن هويتها، إذ تبين أنها غادرت المنطقة، بعد افتضاح أمرها.

وكشف “العطار” أثناء تعميق البحث معه، أن له علاقة وطيدة بشريكته، إذ تعد من أهم زبنائه، وفي مناسبة تحرشت به، وأغرته بممارسة الجنس معه، إلا أنه رفض الأمر، واقترح عليها زيارته إلى محله التجاري، وخلع ملابسها، واكتفى بلمس مناطقها الحساسة، قبل أن يقرر تصويرها وهي عارية بهاتفها المحمول، بعد أن أغراها بمبلغ من المال.

وأضاف “العطار” أن شريكته اعتادت على الأمر، إذ ظلت تزوره بشكل يومي، خلال الأوقات التي ينعدم فيها حضور الزبناء، ما شجعه على تصوير عدة مقاطع لها، تقوم فيها بحركات إيروتيكية، قبل أن يسلمها المال وتغادر المحل.

وافتضح أمر هذه الأشرطة، عندما أصيب هاتفه المحمول بعطب، فاستنجد بصديق له لإصلاحه بحكم أنه أمي، لا يفقه شيئا في الأجهزة المتطورة، إلا أن صديقه خلال فحصه الهاتف، عثر على الأشرطة الفاضحة، فعمد إلى إرسالها لعدد من أصدقائه، دون علمه، قبل أن يفاجأ بسكان الحي يتداولون هذه الأشرطة، وتمكنوا من تحديد هوية شريكته.

واعترف المتهم أنه وجد نفسه في ورطة كبيرة بعد تسرب هذه الأشرطة من هاتفه المحمول، بحكم أنه متزوج وأب لأبناء، إضافة إلى دخول الشرطة القضائية على الخط، وفتح تحقيق لتحديد هوية المتورطين في إنتاجه، مبرزا أنه في البداية خطط للفرار، بعد أن اختفت شريكته عن الأنظار، قبل أن يتراجع، فسلم نفسه إلى الدائرة الأمنية “مبروكة”، مقرا لمسؤوليها أنه صاحب الأشرطة الفاضحة.

مصطفى لطفي