أيام التراث تصالح البيضاويين مع مدينتهم

تنطلق، غدا (الأربعاء)، الدورة العاشرة من “أيام التراث بالدار البيضاء”، التي تحتضنها العاصمة الاقتصادية إلى غاية 13 ماي الجاري، وتجري فعالياتها في العديد من الفضاءات الرمزية والأسطورية للمدينة.

التظاهرة، التي تنظمها جمعية ” كازا ميموار” بشراكة مع مجلس المدينة، وتتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية التوأمة بين البيضاء وبوردو الفرنسية، يشارك فيها أكثر من 300 مرشد مهني متطوع، يشرفون على الزيارات الإرشادية ذات الطابع الاستكشافي التي ستقوم بها الجمعية الفاعلة في مجال الحفاظ على التراث البيضاوي، إلى العديد من الأماكن والفضاءات والمعالم التاريخية والأثرية للمدينة، مثل حي الحبوس والصقالة والمدينة القديمة والحي المحمدي وشارع محمد الخامس، وذلك بهدف التعريف بالإرث الحضاري والعمراني للعاصمة الاقتصادية للمغرب، إضافة إلى بعض المرافق الخاصة، من بينها محكمة الاستئناف ومقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى وبنك المغرب، سعيا من الجمعية لمصالحة البيضاويين مع فضاءاتهم العامة، فضلا عن منحهم فرصة اكتشافهم لمدينتهم وما تحتويه من معالم ومآثر من شأنها أن تغني رصيدهم المعرفي والثقافي والتاريخي.

وتخصص التظاهرة، كالعادة، حيزا لتلاميذ المؤسسات العمومية والخاصة، باعتبارهم الجيل الجديد، وذلك بهدف تقريبهم من تاريخ وحضارة مدينتهم عن طريق زيارات وجولات لاستكشاف أزقة المدينة التاريخية، وكذا التعرف على مآثرها من خلال ألعاب وأسئلة ثقافية، وورشات تعليمية في الفنون التقليدية.

وتشمل “أيام التراث بالدار البيضاء”، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، إذ سيتم خلالها تنظيم العديد من الندوات للتعريف بالإرث الفني والثقافي للمدينة ورموزه، إضافة إلى حفلات الشارع وسهرات موسيقية في بعض البنايات العريقة، مثل مدرسة الفنون الجميلة التي ستحتضن حفل افتتاح التظاهرة الذي تحييه الفنانة أوم.

كما تعرف ساحة الأمم المتحدة احتفالا بذكرى الأغنية المغربية بمشاركة مجموعة من الفنانين، من بينهم إلياس طه ومحسن الرصادي وسميرة بلحاج، إضافة إلى حفل تكريم خاص لمصطفى البيضاوي، رائد العيطة والأغنية الشعبية، التفاتة من الجمعية لمساره الفني المتميز، في حين تحيي الفنانة الشعبية خديجة البيضاوية وفرقة “ولاد البوعزاوي” حفلا بدارالتوزاني بالمدينة القديمة.

نورا الفواري

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