بنسعيد يحذر من التصعيد مع الجزائر

حذر مركز محمد بنسعيد آيت يدر للأبحاث والدراسات من مخاطر التصعيد والتصعيد المضاد في النزاع بين الجارين الشقيقين حول ملف الصحراء، والذي يشهد تطورات متلاحقة تنذر بأوخم العواقب.

وأكد المركز في بيان حول تطورات ملف الصحراء المغربية، أن النزاع المفتعل لم يعد يهدد فقط بإهدار المزيد من المقدرات والموارد التي تقتطع من قوت الشعبين، ليتم ضخها في سباق محموم نحو التسلح، بل إنه بات يعطل خيار إقامة المغرب الكبير، باعتباره الخيار الإستراتيجي الوحيد ذي الصلاحية في زمن التكتلات الكبرى، والذي يمكن شعوب المنطقة من النهوض سويا ببناء المستقبل المشترك، في إطار من التكامل والتضامن والاندراج الإيجابي في العصر.

وأوضح المركز الذي بات منشغلا أكثر بملف الصحراء، أن النزاع اليوم بين المغرب والجزائر يهدد بتمزيق الكيانات الوطنية القائمة وتقطيع أوصالها، وإعادة تشكيلها على أسس هوياتية صغرى ما دون وطنية، بل وتشجيع كيانات مصطنعة غير قابلة للحياة، وهو ما يتوافق مع هوى القوى الامبريالية والاستعمار الجديد، ويقدم لها خدمة في تدويل نزاع محلي باستعمال شعارات خادعة، من قبيل تقرير المصير وحقوق الأقليات، أو الفدرالية، أحيانا.

وأكد المركز أن لا أفق سياسيا وإستراتيجيا لاستمرار حالة النزاع والمواجهة بين البلدين الشقيقين، سوى إضعاف بعضهما البعض، وفتح المنطقة على تدخل القوى الخارجية، ومزيد من استحكام قيم تجار ووسطاء الحرب، من كل صنف، وتوسيع رقعة الشوفينية والنعرات والحركات الماضوية، والمتحفزة لكل الانزلاقات، بما في ذلك خطر ركوب مغامرة الإرهاب.

برحو بوزياني