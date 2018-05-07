نبض الشارع

صناعة

لا يمكن الجزم قطعيا بأن “البوز” في المغرب يتحقق فقط بنشر الفيديوهات والصور والتدوينات الصفراء، التي تهدف بالأساس إلى إثارة الغرائز، إذ تأخذ صناعة “البوز” منحى إيجابيا عندما تحدث إحدى القضايا المجتمعية المهمة اهتماما واسعا لدى مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، فيبث ذلك أثرا إيجابيا ويساهم في تعبئة تنتهي بنتائج أفضل.

يكمن الإشكال الحقيقي في النهج المستعمل لكسر الطابوهات، فالكثير من الصفحات والمجموعات الفيسبوكية تختار تحقيق الشهرة وإحراز اللايكات والاشتراكات عن طريق “البوز” السلبي، الذي يكسر الطابوهات الصادمة المتعلقة بالجنس خصوصا، من أجل استمالة العواطف والغرائز، لكن تبقى تلك المنشورات ناجحة في استقطاب المستعملين باختلاف شرائحهم وأهدافهم، رغم انطباعات المستهلكين.

شيماء بوعلام- طالبة صحافية

لعبة قذرة

من منظوري الشخصي، أرى أن “البوز” لعبة قذرة حادت عن أهدافها الأصلية، فعوض أن نستغلها في الحملات التحسيسية والحديث عن هموم المواطنين، صارت وسيلة لجلب أكبر عدد من اللايكات، بغض النظر عن محتواه ومضمونه.

أرى أنه ينبغي تقنين “البوز”، ويجب على الهاكا أن تغير قوانينها وتتكيف مع التطورات الحاصلة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي. ظهرت في الآونة الأخيرة موجة من الفيديوهات تركز على الجنس والزواج، قصد نيل إعجاب المشاهدين، بالإضافة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشتت شمل الأسر وتنشر الانحلال الأخلاقي في صفوف التلاميذ والشباب.

جمال الدين ريان- ناشط حقوقي

“السكيزوفرينيا”

إن أسهل طريقة لكسب الشهرة وحصد اللايكات، هي الحديث بكثرة عن الجنس والمكبوتات، بما أنها محرمة في ذهن المجتمع. في الحقيقة أي فعل له صلة بالجنس يصنع “البوز”، خصوصا بالمغرب، إذ تحدث يوميا عشرات الفضائح في الأمكنة المظلمة بسرية تامة، ما يبين أن العيب عند المغاربة لا يتجلى في الفعل ذاته، وإنما في الجهر به. وتتسبب هذه الفيديوهات التي تنتشر على نطاق واسع، في مشاكل عديدة للناس، من قبيل انتحار أحدهم أو طرده من المنزل، الأمر الذي لا يفكر فيه ناشر الفيديو، لأن كل ما يهمه هو زيادة نسبة اللايكات على صفحته وترويجها، بالإضافة إلى أن المجتمع يشجع هذا النوع من الفيديوهات، رغم انتقاد أفراده لها، ما يرفع من عدد المشاهدات السرية.

إشراق الميساوي- طالبة

إشكالية ذوق

يجد المغاربة أنفسهم فجأة أمام وجوه برزت إلى العلن وقد تمنح صورة سلبية على المجتمع، صنعها الجمهور أساسا إرضاءً لفضولهم لا أكثر. يرتبط فضول المغاربة المساهم في “البوز” بالدرجة الأولى بالذوق العام، الذي تصنعه ثقافة الناس والوعي لديهم، والذي يحدد طبيعة نجومية فلان أو علان، حتى أضحت تطفو على السطح مشاهد وأحداث مقرفة تثير “الاشمئزاز” وغضب الكثيرين، أكثر مما يمكن أن يمنحه “الويب” من أشياء إيجابية، وكل ذلك لا لشيء إلا بفعل الأرقام القياسية في نسب المشاهدة، خصوصا إن كان المجتمع عاشقا لـ”الفضيحة”. هذا “البوز” الذي أضحى يصل للصغير قبل الكبير، يطرح لدينا مشكل مراجعة الذات والتثقيف وإشكالية الذوق وحتى مشكل التعامل مع الويب.

إسماعيل الطالب علي- صحافي

“غمامة كحلة”

أعتقد أن “البوز” التافه لن يفيد المغاربة في شيء، بل إن المغاربة ازداد وعيهم بكثير وصاروا أذكياء، وبالتالي لم يعد أي إنتاج بصري يؤثر عليهم، إذا لم يكن يحمل فكرة مؤسسة وإيجابية. أنا مع “البوز” الإيجابي الذي من شأنه أن يخدم مصالح المواطنين، ويغير من واقعهم المعيشي نحو الأفضل، لذلك ينبغي استغلال التكنولوجيا الحديثة في معالجة المشاكل اليومية للمغاربة والانكباب على المعضلات التي تؤرقهم، عوضا عن الأمور التافهة والسلبية التي تنسيهم عن مشكلاتهم الرئيسة.

يمكن أن أقول إن “البوز” مجرد “غمامة كحلة” سرعان ما ينساها الشعب، ويعود إلى واقعه الأصلي.

محمد قنزوز- فاعل جمعوي

ثقافة الجنس

باعتباري متتبعا ومدونا في مواقع التواصل الاجتماعي، ألاحظ أنه حينما أكتب عن حالة اغتصاب أو اعتداء جنسي، تنهال علي التعليقات بالعشرات، والشيء نفسه يحدث في مختلف الصفحات على موقع “فيسبوك”، التي تختص فقط في نشر كل ما له علاقة بالجنس. وفي اعتقادي، المشكل مرتبط بغياب ثقافة الجنس في المقررات التعليمية، ما يجعل المغاربة متتبعين لهذه الطابوهات يوميا وبشكل سري للغاية، لذلك نتمنى من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إدراج مادة التربية الجنسية في المنظومة التربوية.

هشام الإدريسي- إعلامي

استقاها: مصطفى شاكري