جامعة محمد الخامس توقع 23 اتفاقية عربية وأوربية

وقعت جامعة محمد الخامس، مؤخرا بالرباط، 23 اتفاقية للشراكة مع جامعات عربية وأوربية، تهم دعم أواصر التعاون العلمي والأكاديمي وتأسيس شراكة جامعية.

وذكر بلاغ للجامعة أن هذه الاتفاقيات، التي وقعها رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، سعيد أمزازي، ورؤساء الجامعات العربية والأوربية الأطراف في الاتفاقية، تهدف إلى العمل على نشر المعرفة والثقافة، ودراسة سبل التعاون من أجل إعداد برنامج بحثي لتطوير العمل المشترك من خلال إنجاز برامج في مجال البحث العلمي.

وتروم هذه الاتفاقيات أيضا التعاون في مجال نشر المقالات والكتب، ووضع برنامج لتبادل زيارات الطلبة والأساتذة والباحثين والأكاديميين، وتبادل المعلومات والوثائق، بالإضافة إلى مبادرات مشتركة تهم على الخصوص عقد الندوات والمؤتمرات.

وأوضح البلاغ أنه تم توقيع تسع اتفاقيات مع جامعات أردنية ممثلة في جامعة البتراء، وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وجامعة عمان الأهلية، وجامعة الاسراء، وجامعة فيلادلفيا، وجامعة عمان العربية، وجامعة الزيتونة، وجامعة عجلون الوطنية، وجامعة الزرقاء.

وهمت الاتفاقيات الموقعة مع جمهورية مصر العربية خمس اتفاقيات مع جامعة كفر الشيخ، وجامعة المنيا، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الزقازيق.

ووقعت جامعة محمد الخامس ثلاث اتفاقيات مع جامعات فلسطينية هي الجامعة المفتوحة بغزة والجامعة التقنية وجامعة بيرزيت، واتفاقيتين مع كردستان العراق ممثلة في الجامعة اللبنانية الفرنسية، وجامعة صلاح الدين بأربيل، إضافة إلى اتفاقية واحدة مع الجامعة العالمية بلبنان التي تعد أول اتفاقية توقع مع المغرب.

ووقعت الجامعة أيضا اتفاقية واحدة مع كل من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشرق الأوسط بسلطنة عمان، وجامعة ديميتري كانتمير بجمهورية رومانيا الاشتراكية.

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