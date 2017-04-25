طقس الأربعاء ..أمطار وتراجع في درجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، تشكل كتل ضباب مصحوبة بسحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل.

كما يرتقب نمو بعض السحب ضعيفة الاستقرار خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات مطرية رعدية محلية. عدا ذلك ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي إلى غربية على العموم بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية محلية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11و 16 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس، وغرب السفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16و 21 درجة شرق السفوح الجنوبية الشرقية وكذا وسط وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بالمرتفعات، وما بين 21و 26 درجة بالساحل المتوسطي، وشمال المنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة والسهول الأطلسية، وما بين 26و 31 درجة جنوب المنطقة الشرقية، والسهول الغربية، وسوس، وسايس، وداخل منطقة الغرب واللوكوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 31و 36 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ومحليا قليل الهيجان إلى هائج جنوب كاب بارباس.

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