الجامعة الملكية المغربية للشراع تنتخب “أحمد بناني”رئيسا

خلال الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية للشراع، المنعقد اليوم (الأحد)، بالرباط، تم انتخاب “أحمد بناني زهوان” رئيسا للجامعة الملكية المغربية للشراع بالإجماع.

“أحمد بناني” الذي يتراس أيضا النادي الملكي للزوارق بطنجة، حيث عرف هذا النادي منذ توليه رئاسته، دينامية، إذ نُظِّمت عدة بطولات وطنية ودولية في زمن وجيز، حظي بتصويت أغلب الاعضاء.

ويحظى الرئيس الجديد للجامعةالملكية للشراع بثقة وتقدير كل الفاعلين في هذا النوع من الرياضات المائية، كما تربطه علاقات متينة مع نوادي الزوارق الشراعية في افريقيا وأوروپا وبعض دول أمريكا، ما سيفتح آفاق تنظيم بطولات عالمية في المغرب، وهو ما أكده أحمد بناني في تصريح له، مجددا الشكر لأعضاء الجامعة على الثقة التي وضعوها فيه لقيادة الجامعة الملكية المغربية للشراع.

واغتنم رئيس جامعة الشراع الجديد الفرصة للإشادة بإلاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لهذه الرياضة، منوها بمجهودات صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الرئيس الشرفي لجامعة الملكية المغربية للشراع، والداعم الرئيسي لرياضة المراكب والزوارق الشراعية في بلادنا.

وأكد احمد بناني أن “المكتب المسير الجديد الذي يضم أسماء وازنة، سيعمل وفق مقاربة تشاركية مع قطاعات أخرى من أجل تطوير هذه الرياضة ورفع راية المغرب في المحافل الدولية”، مشيرا إلى أن مكتبه سيسعى “لاستغلال علاقاته بباقي الجامعات الأوروبية من أجل احتضان دوريات عالمية”، ذلك أن “بلادنا تتوفر على سواحل جميلة في واجهتين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ما يؤهله لاحتلال الريادة في هذا النوع الرياضي”.

وجاءت لائحة المكتب المسيّر للجامعة على الشكل التالي:

الرئيس: أحمد بناني زهوان

الأعضاء: نورالعامري، إدريس بنهيمة، حسني مروان، فوزية أحجام، عادل المدني، مولاي أنس معزوم، حكيم حسني، عبد الرحيم زويتة، البشير رويبح، محمد الزيد، رشيد الكركي، سعيد فضي، خالد بقالي وإكرام شلاف.

يوسف الجوهري(تطوان)

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