أيت منة رئيسا للوداد

عين المكتب المديري لشركة الوداد الرياضي، بالإجماع، هشام أيت منة، رئيسا لفرع كرة القدم، اليوم الأحد 30 يونيو.

وذكر مصدر مطلع أن أيت منة بات رئيسا لفرع كرة القدم بقوة القانون، وأن الجمع العام المقبل، المقرر الأربعاء المقبل، سيكون شكليا، إذ سيتم التداول خلاله في حسابات النادي في عهد عبد المجيد البرناكي ومكتبه المسير.

واختار أيت منة مكتبه المسير، الذي سيقود معه المرحلة المقبلة، إذ قدم أعضائه أخيرا في لقاء مع المنخرطين.

وتأتي هذه الخطوة، بعد استقالة عبد المجيد البرناكي، من رئاسة الفريق الأحمر أخيرا، قبل الجمع العام المقبل.

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