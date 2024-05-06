“بي إن” تضع عينها على البطولة

مدير التواصل بالمجموعة قال لـ «الصباح» إن البطولة من أفضل الدوريات العربية

قال جاسم عبد الرحمان، مدير التواصل بمجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إن الحصول على حقوق بث البطولة الوطنية، هي من اهتمامات القناة القطرية مستقبلا.

وأضاف المتحدث نفسه في تصريح لـ “الصباح”، أن القناة اهتمت أخيرا بأكبر البطولات في العالم، في جميع الرياضات، مع الاهتمام أكثر بدوريات ومسابقات كرة القدم في كل القارات، ولهذا فهي تبث أبرز المسابقات في إفريقيا مثلا، على غرار كأس إفريقيا وكأس عصبة أبطال إفريقيا، وكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكأس “الدوري الإفريقي”.

وأبرز جاسم عبر الرحمان، أنه يعلم تعلق الجمهور العربي عامة بدورياته المحلية، على غرار الجمهور المغربي المحب لكرة القدم بشكل كبير، وأن مجموعة “بي إن” لا بد لها من التفكير ببث أبرز الدوريات العربية، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مثل البطولة الوطنية والدوري السعودي والدوري المصري.

وسبق للمجموعة الإعلامية القطرية أن بثت أبرز مباريات البطولة في سنوات ماضية، قبل أن تنتهي الشراكة مع التلفزيون المغربي دون تجديدها.

ومن المقرر أن تحاول المجموعة القطرية الكبرى، التفاوض مجددا حول بث مباريات البطولة مستقبلا، حسب المتحدث ذاته، مبرزا أن “بي إن” تسعى لتلبية طلبات المتابع العربي، باستثناء حقوق بث أبرز وأكبر البطولات العالمية مجتمعين، لتوفير منصة واحدة يمكن للجماهير وضع ثقتها فيها، شريطة الجمع بين أكبر البطولات في كل الرياضات، وهذا أمر صعب ولم تقدر عليه حتى أكبر القنوات والمجموعات العالمية الكبرى.

العقيد درغام (موفد الصباح إلى ألمانيا)

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