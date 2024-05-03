“فيتو” يبقى عدلي بليفركوزن

أندية أوربية تريد ضمه وألونسو رفض تسريحه

قال مصدر مقرب من باير ليفركوزن الألماني، إن الدولي المغربي أمين عدلي، لن يغادر الفريق هذا الصيف، بسبب تشبث المدرب الإسباني تشافي ألونسو به.

ورغم عدم مشاركته في المباريات الأخيرة أساسيا، غير أن مصدر “الصباح” شدد على أن المدرب ألونسو، يعتبر عدلي لاعبا مهما، ولن يفرط فيه، كما لن يفرط في أغلب اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق أول لقب للدوري الألماني هذا الموسم، لباير ليفركوزن.

وشارك عدلي رفقة ليفركوزن في 21 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف ومنح خمس تمريرات حاسمة.

وحسب المصدر نفسه، فإن من بين الأندية المهتمة باللاعب هناك ليفربول الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني ومارسيليا الفرنسي، الذي يرغب في انتدابه معارا، بطلب من المدير الرياضي المغربي المهدي بنعطية.

وضمن ليفركوزن مشاركة في عصبة أبطال أوربا الموسم المقبل، كما يرغب في الدفاع عن لقبه بطلا لألمانيا، مع بقاء تشافي ألونسو مدربا للنادي.

ع. د (موفد الصباح إلى ألمانيا)

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