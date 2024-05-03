مدير”البوندسليغا”: الكرة المغربية تطورت كثيرا

شتينر قال إنه واثق من نجاح المملكة في تنظيم كأس العالم

قال فابيان شتينر، مدير العمليات بالدوري الألماني، إن ما يقدمه نصير مزراوي في بايرن ميونيخ، وأمين عدلي في باير ليفركوزن، ساهم في متابعة المغاربة لهذا الدوري أكثر فأكثر، في السنوات القليلة الماضية.

وعبر المسؤول الألماني في تصريح خص به “الصباح”، عن إعجابه باللاعبين المغربيين، وتمنى لو انضم لاعبون مغاربة آخرون للدوري الألماني.

ونوه شتينر في التصريح نفسه، بالمستوى الهائل الذي باتت عليه كرة القدم المغربية، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في كأس العالم الأخيرة بقطر، ووصول المنتخب المغربي لنصف النهاية، مبرزا أنه يتابع الأسود.

واعتبر المتحدث نفسه أن المنتخب المغربي بات من الكبار، وأن ذلك ساهم في اختيار المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا، متوقعا أن تكون النسخة استثنائية.

وعبر شتينر عن سعادته بمتابعة المغاربة لمباريات الدوري الألماني، مبرزا أن الجمهور المغربي محب كبير لكرة القدم، ويعتبر إضافة للدوري الألماني.

وقال المسؤول الألماني إن المغرب تطور في مجالات عديدة، وليس فقط في كرة القدم، وسيكون للمنتخب المغربي دور كبير في المسابقات القارية والعالمية المقبلة، بدءا من كأس إفريقيا التي سيحتضنها المغرب العام المقبل، ثم كأس العالم 2030، مبرزا أنه واثق من نجاح المملكة في استضافة نسخة مبهرة لكأس العالم.

العقيد درغام (موفد الصباح إلى ألمانيا)

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