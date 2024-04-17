ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء العرائش

بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش 4361 طنا خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 8 % مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، وذلك حسب ما أعلنه المكتب الوطني للصيد البحري.

وأفاد تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري أن القيمة السوقية للكميات المفرغة خلال هذه الفترة سجلت بالمقابل تراجعا طفيفا بنسبة 1 في المائة، إلى أكثر من 82,7 مليون درهم، مقابل حوالي 83,78 مليون درهم العام الماضي.

وحسب الأنواع، سجلت كميات الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء نموا بنسبة 23 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى 3662 طنا، بقيمة سوقية تقديرية تزيد على 33,5 مليون درهم (+68%)، مقابل 2970 طنا / 19,93 مليون درهم على أساس سنوي.

بالمقابل، تراجعت كميات الأسماك البيضاء بنسبة 18% لتصل إلى 196 طنا، بقيمة تزيد على 12,23 مليون درهم (-8%)، مقارنة بأزيد من 238 طنا / 13,33 مليون درهم.

وبخصوص عمليات صيد الرخويات البحرية، فقد تراجعت بدورها بنسبة 19% لتصل إلى 305 طنا بمداخيل بلغت حوالي 23,77 مليون درهم (-16%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجعت أيضا كمية المفرغات بنسبة 57% إلى 197 طنا، محققة دخلا يقارب 13,2 مليون درهم ( – 40 %).

يذكر أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ وقرى الصيادين بسواحل المملكة المغربية، بلغت خلال الفصل الأول من العام الجاري 181 ألفا و 280 طنا بتراجع بلغت نسبته 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 2 في المائة لتصل إلى أزيد من 2,97 مليار درهم.

(و م ع)

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