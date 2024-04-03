تتويج 30 ماركة بـ”منتج العام في المغرب” لـ2024

اختارت النسخة السابعة من برنامج “انتخب منتج العام” لسنة 2024، 30 منتجا مبتكرا، تم اختيارها من قبل أكثر من 3000 مستهلك بالدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير وفاس وطنجة ووجدة.

وحسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، تعتمد الدراسة التي أجرِيت بواسطة شركة “نيلسن” المستقلة، على ثلاثة معايير للتقييم: الابتكار والنية في الشراء والجاذبية، وآراء 3000 مستهلك في الدار البيضاء، الرباط، مراكش، أكادير، فاس، طنجة، ووجدة، بالإضافة إلى دراسة ميدانية، تم خلالها استخدام المنتجات المتنافسة في ظروف الحياة الواقعية من طرف 120 أسرة.

وأضاف البلاغ ذاته أن النسخة السابعة من برنامج “انتخب منتج العام”، عرفت إدخال “انتخب لمذاقه”، وأن الفائزين، واحد في كل فئة، يتميزون بتوقعهم للتطورات المستمرة لاحتياجات المستهلكين، ويمكنهم وضع شعار “انتخب منتج العام المغرِب 2024” على منتجاتهم وجميع استراتيجياتها التسويقية وحملاتها الإعلانية طوال 365 يوما.

هذه هي لائحة الفائزين:

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