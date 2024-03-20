تبديد المال العام بسوق الجملة في مراكش على طاولة وكيل الملك باستئنافيتها
توصل وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء الماضي، بشكاية من قبل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، حول اختلالات تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء بمرافق سوق الفواكه والخضر بالجملة بالمدينة الحمراء، يصحبها فساد وتبديد للأموال العمومية.
وسجل المكتب الجهوي للجمعية، في شكايته التي توصلت “الصباح” بنسخة منها، خرق مستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق الفواكه بالجملة بمراكش، قرار الجماعة، بعدم تأدية المبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية، دون اتخاذ هذه الأخيرة إجراءات قانونية في حقهم، ما يوحي بوجود شبهة اختلاس لأموال الجماعة.
وأوردت الشكاية أن “جماعة مراكش منحت كلا من المدعوين (ع.ر) و(ر.م) امتياز استغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر و الفواكه، بناء على نتائج طلبي عروض الأثمان المتعلقين بإيجارها في جلستي 07/11/2019 و 04/07/2023، حددت بموجبهما ثمن الاستغلال الشهري لكل منهما في 8300,00 درهم (2019) و14370,00 درهم (2023)، واشترطت تأدية الإيجار مسبقا، قبل الخامس من كل شهر، مع تحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء”.