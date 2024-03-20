اختيار مدينة طنجة كمستضيف دولي لليوم العالمي لموسيقى الجاز 2024

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اختارت مدينة طنجة لتكون المستضيف العالمي لموسيقى الجاز لسنة 2024.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، أن “اختيار المملكة المغربية لاحتضان هذا الحدث الثقافي الهام، يأتي نظير الجهود الذي تبذلها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال الثقافة والفنون”.

ونقل البلاغ عن المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، قولها في هذا الصدد: “اختيار طنجة يمثل المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة في القارة الإفريقية اليوم العالمي لموسيقى الجاز، وهو أكبر وأهم احتفال في العالم بهذه الموسيقى”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاحتفال الذي يستمر طيلة 4 أيام خلال الفترة ما بين 27 و30 أبريل 2024، يقام بشراكة بين منظمة اليونسكو، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجلس مدينة طنجة “وهو ما يؤكد قيمة موسيقى الجاز في المدينة، ويسلط الضوء على الروابط الثقافية والفنية بين الناس في المغرب وأوروبا وإفريقيا”.

ويشمل الاحتفال سلسلة من البرامج التعليمية وفعاليات مخصصة للتلاميذ من جميع الأعمار، وعرضا خاصا يبرز أهمية موسيقى كناوة المغربية وارتباطها بموسيقى الجاز، ونقاشات حول تاريخ موسيقى الجاز وتأثيرها في مدينة طنجة، إضافة إلى فعاليات أخرى.

وسيتم إحياء الحفل العالمي لكل النجوم بقصر الفنون والثقافة الجميل والجديد في طنجة، وهو تحفة معمارية، وسيتم بثه عبر قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك للأمم المتحدة واليونسكو، ليتابعه ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن لعشاق الموسيقى أن يتطلعوا إلى مشاركة شخصيات أسطورية في موسيقى الجاز والبلوز، إذ سيقود حفل “كل النجوم” العالمي، عازف البيانو الشهير هيربي هانكوك والمدير الموسيقي جون بيزلي (الولايات المتحدة الأمريكية)، وسيتضمن عروضا لمجموعة دولية من الفنانين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك موسيقى كناوة الممثلة بعبد الله الكورد (المغرب)، وغيرهم من الفنانين العالميين.

وخلص إلى أنه يمكن زيارة الموقعين الإلكترونيين” www.jazzday.com” أو “www.unesco.org/en/international-jazz-day ” لمعرفة المزيد عن اليوم العالمي لموسيقى الجاز.

(و م ع)

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