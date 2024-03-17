رجال حموشي ينهون رحلة هرب ألماني مدان بالنمسا في مطار البيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، اليوم الأحد، من توقيف مواطن يحمل الجنسية الألمانية، يبلغ من العمر 40 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النمساوية، وذلك لتنفيذ حكم بعد إدانته في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والسرقة.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن توقيف الأجنبي المشتبه فيه تم أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى أحد المطارات التركية، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من السلطات القضائية النمساوية، للاشتباه في تورطه في إجراء معاملات مالية وعمليات نصب بطرق تدليسية مكنته من الاستيلاء على مبالغ مالية.

وأكد المصدر نفسه، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات النمساوية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

(ي.ع)

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