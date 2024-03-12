لقاء بإقليم الحسيمة للتحسيس بأهمية ترشيد استعمال الماء

نظمت باشوية بني بوعياش بإقليم الحسيمة، بشراكة مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الماء ـ، مؤخرا، لقاء تحسيسيا حول أهمية ترشيد استعمال الماء.

ويأتي هذا اللقاء التحسيسي في ظل شح التساقطات بالمنطقة وأيضا في ظل ندرة المياه، كما يأتي تنظيم الحدث تطبيقا لمضامين القرار العاملي بإقليم الحسيمة ، القاضي بمحاربة الإجهاد المائي ومكافحة كل أشكال التبذير والاستعمال غير المعقلن للمادة الحيوية.

وانصب اللقاء، الذي حضره ممثلو السلطات المحلية ومدراء المؤسسات التعليمية وعدد من التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني، على عرض مختلف الجوانب المتعلقة بترشيد استهلاك الماء، والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب ضياع هذه المادة.

وذكر منظمو الفعالية التحسيسية بمجموعة من إكراهات التي تواجه الفرشة المائية بالمنطقة بصفة خاصة وبأقاليم الحسيمة بصفة عامة ، منها ما هو مرتبط بعوامل الطبيعة وشح التساقطات، ومنها ما هو متعلق بالعامل البشري، من خلال الاستعمال المفرط والعشوائي للماء.

وفي السياق ذاته، تم خلال اللقاء تقديم نصائح للمواطنين حول أهمية الماء، وترشيد استعماله بشكل مسؤول ومعقلن، والتدابير الواجب اتخاذها والوسائل الكفيلة بترشيد استهلاك الماء، بهدف التشجيع على المساهمة في الحفاظ على هذا المورد الحيوي.

ولتعزيز التواصل المحلي و تنسيق الجهود لمكافحة الإجهاد المائي، تشارك مجموعة من الجمعيات المحلية طيلة شهر رمضان في مبادرات توزيع مناشير ومطويات توعوية حول الطرق السليمة للمحافظة على الماء على مستوى منطقة بني بوعياش والمناطق الأخرى المجاورة لها .

وموازاة مع ذلك ، سيتم وضع برنامج عمل لتنظيم زيارات مؤطرة لمجموعة من الفعاليات المحلية لمحطة تحلية الماء بالحسيمة، وكذا للاطلاع على المشاريع المزمع إنجازها بالمنطقة المجاورة لسد عبد الكريم الخطابي ببني بوعياش، فضلا عن تقديم شروحات مفصلة حول السياسة العمومية التي تنهجها المؤسسات والسلطات المعنية للمساهمة في ترشيد استعمال الماء واعتماد طرق حكيمة لتخزين الماء وضمان التوازن في مجال استهلاك الماء.

(و م ع)

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