بمشاركة ميراوي وسفير ألمانيا.. توظيف الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال النسائية موضوع ندوة بالبيضاء

نظمت جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب “Afem” بشراكة مع الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب، الجمعة 8 مارس الجاري، الموافق لليوم العالمي لحقوق المرأة، ندوة تحت عنوان: “ريادة الأعمال النسائية والذكاء الاصطناعي.. إعادة تحديد حدود الممكن”.

وأعلنت الجمعية، في ندوتها بمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وسفير ألمانيا في الرباط، روبرت دولغر، عملها على إطلاق برنامج “She Impulse” لتمكين المرأة من التغلب على التحديات والوصول إلى الأسواق في مختلف جهات المملكة.

ولتحقيق ذلك، وقعت جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب اتفاقيتين: الأولى بين جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب وغرفة التجارة والصناعة الألمانية في المغرب، في إطار التعاون المشترك، وريادة الأعمال في سياق الذكاء الاصطناعي، كما تم التوقيع خلال هذا اللقاء، على اتفاقية إطارية مع جمعية خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين CFIE.

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