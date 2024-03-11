“روكا” المغرب تطلق مجموعتها الجديدة “أونا”

أطلقت “روكا” المغرب، أول أمس (الأربعاء) بمعرضها الأيقوني في الدار البيضاء، مجموعتها الجديدة “أونا”، التي تحتفي بالبساطة والأناقة المستوحاة من الجمال الأبدي للبحر الأبيض المتوسط.

وكشفت “روكا” المغرب، تشكيلتها الجديدة التجهيزات المصممة لتزيين جميع أنواع قاعات الحمام، وأحواض الغسل والأثاث والحنفيات وأحواض الاستحمام والإكسسوارات والمراحيض والشطافات، بحضور مهنيين مختلفين (معماريين، فنيي الديكور، مقاولات الرصاص، بائعين وموزعين).

وتعد هذه المجموعة ذات الأشكال العذبة والخطوط الهندسية الصافية، التي تم تصميمها من قبل فريق مركز “روكا” للتصميم بتعاون مع الاستوديوهات العالمية للتصميم “نوا ديزاين” و”بينيديتو ديزاين”، مستوحاة مباشرة من البحر الأبيض المتوسط.

وتتميز مجموعة “أونا”، المصنوعة باحترام تام للمواد الطبيعية وفق مقاربة أفقية تتمحور بقوة حول الاستدامة، بكونها متعددة الاستخدامات. فهي عبارة عن مجموعة تجهيزات ومستلزمات كاملة لقاعة الحمام، تجمع بين تصميم يتحدى الزمن، ذو طابع وظيفي رفيع المستوى وفي المتناول، مع أحدث المعايير في مجال الصحة والراحة. فسواء تعلق الأمر بالاستعمال في قاعات الحمام الرئيسية أو الثانوية الخاصة، أو في قاعات حمامات الفنادق أو فضاءات عمومية أخرى ذات الاستعمال المكثف، فإن التصميم عالي الجودة لـ”أونا” يتميز بصموده القوي أمام اختبارات الزمن.

أحواض غسل مصنوعة من “فاين سيراميك”: نظافة طبيعية وأشكال رقيقة

كمثال جيد على الطابع متعدد الاستخدامات لـ”أونا”، المجموعة الواسعة من أحواض الغسل المتوفرة،والتركيبات المتعددة التي تتيحها. تم إنتاج أحواض الغسل Ona، التي صُمِّمت بتعاون مع “نوا ديزاين”، باستعمال مادة “فاين سيراميك”، وهي مادة خزفية تمكن من تصميم قطع رفيعة وخفيفة جدا والتي تتكيف مع جميع الأحجام والاستعمالات. إضافة إلى ذلك، تعد “فاين سيراميك” ثمرة عملية تصنيع مستدامة للغاية: فهي منعدمة النفايات، ومكوناتها طبيعية ووزنها خفيف جدا، إضافة إلى الحجم الضعيف جدا من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون خلال تصنيعها.

وتوفر هذه المجموعة من أحواض الاغتسال خيارات مختلفة، تتيح على سبيل المثال إمكانيات تركيب غير تماثلي أو مركزي بهدف توفير مساحات تخزين مفيدة إضافية. وتقترح أحواض اغتسال متنوعة الأشكال إما مستطيلة أو دائرية، دائما بتشطيبات بيضاء لامعة أو خافتة.

ويأتي الأبيض اللامع بطلاء “سوبراكلايز”، حيث تتميز هذه المساحة بنعومة فائقة ، وتسمح للبقايا المجهرية بالانزلاق على السطح، مانعة بذلك تراكم الأوساخ.

تقترح “أونا” خيارات أثاث ملائمة لكل حوض مغسلة، بالإضافة إلى حلول معيارية مزودة بأدراج أو أبواب، إضافة إلى أن الأثاث جميعه مجهز بنظام إقفال لطيف وأدراج يمكن إخراجها بالكامل. وهي متوفرة بمجموعة متعددة من الألوان المتوسطية الخالصة (الأبيض الخافت، الرمادي الخافت، الدردار الغامق، الفلين المفتوح، والأخضر الخافت).

حنفيات تتميز بالتفرد

تعد حنفيات “أونا”، ذات التصميم المميز، من بين العناصر الأكثر تفردا ضمن هذه المجموعة. تم تصورها وتصميمها من قبل “بينيديتو ديزاين”، تمثل هذه الحنفيات التوازن المثالي بين التصميم والتكنولوجيا والاستدامة. تتميز بجسم أسطواني الشكل ونحيف بشكل خاص، وهي متوفرة بارتفاعات مختلفة وبفوهات متنوعة الطول، إضافة إلى مقابض الصنبور المسطحة والبسيطة في آن واحد.

في الداخل، يتوفر نظام الفتح البارد ومحدد التدفق وخرطوشة السيراميك ذات القطر المنخفض، كفاءة عالية وسهولة أثناء الاستخدام، مع ضمان استهلاك منخفض للمياه. تتوفر حنفيات “أونا” بأربعة تشطيبات: خيار الكروم مع طلاء “إيفرشاين” الكهربائي، ولونين جديدين مع تشطيب “إيفرليكس” الحصري (التيتانيوم الأسود والذهبي الوردي) وبالأسود الكلاسيكي الخافت. وتتضمن المجموعة أيضا إصدارات خاصة بالرشاشات وأحواض الاستحمام (سواء المركبة على الحائط والمقحمة)، إضافة إلى المطابخ والحمامات العامة، مع إمكانية التشغيل بدون لمس.

أحواض استحمام وأكسسوارات تشعرك بالقرب من البحر الأبيض المتوسط

توحي أحواض الحمام “أونا” الاستحمام الهادئ والمريح في مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل الأحجام الداخلية الكبيرة والملمس الناعم لـ”ستونكس”. تتميز هذه المادة الحصرية الخاصة بـ”روكا”، والمستلهمة مباشرة من الطبيعة، بمقاومتها للتآكل واستدامتها الكبيرة. تتوفر أيضا إصدارات مقحمة من حجمين لأحواض الاستحمام، والتي تسمح بتركيب إما في الزاوية اليمنى أو اليسرى.

تعكس مختلف أكسيسوارات “أونا” كذلك الطابع المتواضع، الوظيفي والأنيق لهذه المجموعة. نجد ضمنها مجموعة رائعة (صحن، صندوق تخزين، موزع صابون وحامل فرشاة أسنان)، متوفرة بثلاثة ألوان تتناسب مع الألوان المختلفة للأثاث المتوفر (أبيض خافت، رمادي خافت، أخضر خافت). وتم تصميم هذه الأكسيسوارات، المصنوعة من مواد قابلة للتدوير، خصيصا لكي تتكيف مع رفوف حوض المغسلة أو الأدراج المعيارية للأثاث المستعمل.

مراحيض بدون إطار مرتكزة على أقصى معايير النظافة

تكتمل مجموعة Ona بمراحيض وأحواض استبراء كاتمة للصوت . تنتمي جميع المراحيض إلى أحدث جيل من أدوات “روكا” الصحية التي لا تحتوي على حواف وتستفيد من خيار طلاء “سوبركليز” الذي يسهل التنظيف ويضمن معايير نظافة استثنائية.

توفر “أونا” مراحيض بأحجام مختلفة، مع نماذج معلقة على الحائط أو موضوعة على قوائم، بالإضافة إلى إصدارات مدمجة وشطافات معلقة على الحائط أو مثبتة على الأرض. تتميز هذه المجموعة كذلك بارتفاعها الإضافي لمزيد من الراحة، بالإضافة إلى زر أكبر لتدفق الماء.

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