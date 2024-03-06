حجز 14 ألف و445 قرص مخدر وكيلوغرام كوكايين بطنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من حجز 14 ألف و445 قرص مخدر وكيلوغرام و250 غراما من مخدر الكوكايين، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة شحنات من المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله من العثور بحوزته على 14 ألفا و445 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل” وكيلوغرام و250 غراما من الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتؤشر هذه العملية على نجاعة التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.

إقرأ أيضا: