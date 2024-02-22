جماعة البيضاء تصادق على تسعيرة تذاكر الباصواي

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء خلال دورته الاستثنائية اليوم الخميس، بالإجماع، على تحديد تسعيرة تذاكر النقل بواسطة حافلات “كازا باصواي” ذات مستوى الخدمة العالية “BHNS”، في ستة دراهم.

وبهذه المناسبة، أوضحت نبيلة الرميلي رئيسة المجلس، أن مدينة الدار البيضاء عرفت تنويعا على مستوى النقل الجماعي والذي تضمن الحافلات والطرامواي لتنضاف إليها اليوم حافلات الباصواي الجديدة، التي ستنطلق خدماتها رسميا في فاتح مارس المقبل.

وتابعت أن هذه الوسيلة العصرية والمبتكرة للنقل تأتي لتكمل عروض النقل العمومي بالعاصمة الاقتصادية، مضيفة أنه على غرار الطرامواي، يعتبر كازا باصواي وسيلة نقل جماعية في مسارات خاصة من شأنها أن تقدم نفس مستوى الأداء والخدمة التي يقدمها الطرامواي.

وأبرزت أن حافلات هذا الأسطول هي الأولى من نوعها في المغرب بطول 21 مترا، وتتوفر على أربعة أبواب مزدوجة و58 مقعدا فيما تبلغ سعتها الإجمالية 168 راكبا.

وحسب السيدة الرميلي فهذه الحافلات مكيفة ومجهزة بكاميرات المراقبة كما تتوفر على 4 شاشات ديناميكية لإخبار المسافرين وتجهيزات كهربائية تمكن الشحن USB، مشيرة إلى أن مقاعد الحافلات ستكون مغلفة بقماش مخملي كما تتوفر هذه الحافلات على مدخل خاص بالكراسي المتحركة وأماكن مخصصة للأشخاص ذوي الحركية المحدودة.

ويبلغ طول الخط 1 للباصواي 12.5 كلم، ويربط بين حي الليمون وحي السالمية، ويشتمل هذا الخط على نقطتين للتبادل مع خطي الطرامواي: الخط رقم 1 بمحطة الليمون، والخط رقم 3 بمحطة شارع محمد السادس.

ويمر هذا الخط عبر شارع القدس من البداية إلى النهاية، وكذا عبر موقع “كازانييرشور/ CasaNearshore”. ومن شأن هذا الخط الذي يتضمن 20 محطة أن يساهم في تنظيم حركية المرور على مستوى 28 تقاطعا طرقيا.

أما الخط 2 للباصواي، فيربط المعاريف انطلاقا من ملتقى طرق والماس بمدينة الرحمة/ أولاد عزوز على طول 12 كلم. ويتوفر هذا الخط على نقطة للتبادل مع الخط 2 للطرامواي على مستوى محطة القطب المالي للدارالبيضاء. وسيتضمن هذا الخط 22 محطة، وسيمكن من تنظيم حركة المرور على مستوى 19 تقاطعا. يتوقف الباصواي ب42 محطة للمسافرين على طول الممر المخصص له والمرتفع بنسبة 14 سم عن قارعة الطريق، باستثناء ملتقيات الطرق التي سيكون فيها لحافلات الباصواي أولوية المرور من خلال إشارات المرور الضوئية. كما ستمكن محطات المواصلة من الربط بين خدمتي الباصواي والطرامواي.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال باصواي الدار البيضاء انطلقت في دجنبر 2020 على مدى 4 مراحل.

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