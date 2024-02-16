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خاص

منذ دقيقتين
الراحل العربي الدغمي (خاص)
رائد‭ ‬التمثيل‭ ‬الإذاعي‭ ‬والمسرحي‭ ‬الذي‭ ‬جاور‭ ‬كبار‭ ‬السينما رفقة الراحل حمادي التونسي (خاص) لقطات من كواليس أعمال سينمائية (خاص) الدغمي رفقة البشير لعلج والطيب الصديقي (خاص) ينتمي‭ ‬الفنان‭ ‬والممثل‭ ‬الراحل‭ ‬العربي‭ ‬الدغمي،‭ ‬إلى‭ ‬جيل‭ ‬الرواد‭ ‬المؤسس‭ ‬للحركة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬واجهة‭. ‬اسم‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين

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