رائد التمثيل الإذاعي والمسرحي الذي جاور كبار السينما رفقة الراحل حمادي التونسي (خاص) لقطات من كواليس أعمال سينمائية (خاص) الدغمي رفقة البشير لعلج والطيب الصديقي (خاص) ينتمي الفنان والممثل الراحل العربي الدغمي، إلى جيل الرواد المؤسس للحركة الفنية في مجال التمثيل المغربي على أكثر من واجهة. اسمأكمل القراءة »
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