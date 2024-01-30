مراكش تستقبل نجوما عالميين في حفل “ذا لاكشري نتورك”

تحتضن مراكش، لأول مرة، فعاليات حفل توزيع جوائز”The Luxury Network Awards”، المرتقب تنظيمه في العاشر من فبراير المقبل، بقصر المهرجانات و المؤتمرات موڤنبيك منصور الذهبي مراكش.

وكانت هذه النسخة من “ذا لاكشري نتورك” قد تم تأجيلها بسبب الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب وبالخصوص المدينة الحمراء، وكذلك الأحداث التي شهدتها مدينة غزة، حيث عمل الفريق المسؤول على إعادة جدولة هذا الحفل الفاخر والجوائز المرموقة، لموعد لاحق.

ومن المنتظر أن تتولى عارضة الأزياء والإعلامية، كوثر بودراجة، تقديم فقرات الحفل الذي سيعرف حضور ثلة من المشاهير والوجوه الفنية المعروفة عربيا وعالميا، وشخصيات مهمة وسفراء عدد من الدول، بالإضافة لحضور مؤثرين من العالم العربي.

ويشهد هذا الحفل الضخم المنظم من طرف مجموعة الترويج للرفاهية في العالم “The Luxury Network”، توافد مجموعة من الأفراد الناجحين ورجال الاعمال الكبار الذين حققوا نجاحات باهرة في عالم صناعة الرفاهية في مجالات صناعة اليخوت، والعقارات والمجوهرات والساعات، والفنادق، والموضة، وكل ما يخص العلامات التجارية الفاخرة، من الإمارات والسعودية وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.

وتشهد نسخة هذا هذا العام من “ذا لاكشري نتورك”، تقديم جوائز تكريمية مميزة لمجموعة من الشخصيات المتألقة في صناعة الرفاهية، كتكريس للاعتراف بإسهاماتهم الملموسة في تحسين تجارب الحياة الفاخرة.

وعملت The Luxury Network، منذ تأسيسها مع أفضل العلامات التجارية الفاخرة الرائدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والمحيط الهندي والأمريكيتين، كما تمتلك مقرا أساسيا في لندن، وفروعا في أكثر من 40 دولة أبرزها بفرلي هيلز، وميلانو، دبي، قطر، السعودية، كما تضم المجموعة أرقى العلامات التجارية وأكثرها رفاهية، من قبل “اليخوت صنسيكر، ومويت هينيسي، وهارودز ورويال أسكوت”، وتمثل كافة قطاعات سوق الرفاهية، من قبيل الطائرات الخاصة والقوارب والمجوهرات والساعات والسيارات، وإدارة الثروات، والفنادق الترفيهية وغيرها.

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