الملك يعين عددا من السفراء الجدد

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم.

ويتعلق الأمر بكل من:

– يوسف العمراني، سفير صاحب الجلالة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، – السيد محمد آيت أوعلي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مصر العربية،

– عبد القادر الأنصاري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الصين الشعبية،

– أحمد التازي، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،

– فؤاد أخريف، سفيرا صاحب الجلالة لدى المملكة الأردنية الهاشمية،

– سميرة سيطيل، سفيرة صاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية.

إثر ذلك، أدى فؤاد أخريف وسميرة سيطيل القسم بين يدي الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

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