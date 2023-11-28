سباق “فورمولا 4” بالمغرب

أعلن رئيس الجمعية الملكية المغربية لسباق السيارات، عن تنظيم بطولة “فورمولا 4” في المغرب للمرة الأولى، سنتي 2024 و2025.

سيتم تنظيم هذه البطولة للسيارات ذات المقاعد الواحدة، بالتعاون بين الجمعية الملكية المغربية لسباق السيارات، وستكون مفتوحة للسائقين المغاربة وأيضا لأفضل السائقين الدوليين، خاصة من أوربا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبهذا الإنجاز، بات المغرب على خارطة الدول الرائدة بتنظيمه لأول بطولة “فورمولا 4″ في إفريقيا، وينضم أيضا إلى نادي الدول القليلة التي تستضيف هذا النوع من السباق.

وستقام جولات بطولة المغرب ل”فورمولا 4” في الحلبات المعتمدة للمملكة، وستضاف حلبات أخرى بعد اجتيازها عملية التصديق الدولي.

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