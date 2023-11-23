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أســــــرة

منذ دقيقتين
< احترام يعد الاحترام المتبادل المبني على اللطف والحزم أمرا ضروريا في تربية الأبناء، إذ يشعرون براحة أكثر في البيئة التي تحكمها قوانين ومبادئ واضحة يحترمها الجميع. ومن أهم عوامل الاحترام ثقافة الاعتذار من الأبوين عند الخطأ، وأهم ما يوضح هذا المبدأ كما يقول المختصون في التربيةأكمل القراءة »

Assabah

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منذ دقيقتين
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