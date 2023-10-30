الموثقون ينتصرون للوحدة الترابية للمملكة بإفريقيا

تمكن رئيس هيأة الموثقين بالمغرب، هشام الصابري، أخيرا، من فرض احترام الوحدة الترابية للمملكة بفعاليات الاتحاد الإفريقي للتوثيق، عبر تصحيح كافة خرائطها التي كانت تعرض مبتورة من صحرائها.

وتمكن هشام الصابري، خلال مشاركته في أشغال الاتحاد المنظمة أخيرا بمدينة ياوندي الكاميرونية، من نيل مصادقة بالإجماع على استخدام خريطة المغرب كاملة في فعالياته بجميع البلدان، كما تمكن من منع رئيس الجمعية الفرانكفونية للتوثيق من حضور اجتماع الاتحاد القاري بفضل احتجاجه القوي.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب، قرر في 21 شتنبر الماضي تعليق مشاركته في اجتماعات الجمع العام العادي والاستثنائي، واجتماع مجلس إدارة الجمعية الفرانكفونية للتوثيق المبرمج في 29 شتنبر الماضي في مدينة دوفيل الفرنسية، بالإضافة إلى تجميد عضويته في الجمعية الفرانكفونية للتوثيق إلى غاية “إشعار آخر”.

وجاء قرار المجلس حينها، وفق بيان لرئيسه هشام الصابري، تأكيدا على “الانخراط اللامشروط للمجلس في دعم الموقف الثابت بشأن مغربية الصحراء”، وتعبيرا عن رفضه الشديد لنشر الخريطة المغربية على موقع الجمعية مع وضع خط يفصل بين الصحراء وباقي المملكة. كما طالب رئيس الجمعية الفرانكفونية للتوثيق باتخاذ إجراءات سريعة لتصحيح هذا الخطأ الجسيم.

(ي.ع)

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