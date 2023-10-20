تعبئة وتغليف.. ITC Packaging و Erum Group يوقعان اتفاقية شراكة

تم، مساء أمس (الخميس) بطنجة، توقيع اتفاقية شراكة بين شركتي ITC Packaging وErum Group، اللتين أطلقتا مشروعا مشتركا باسم ITCErum Packaging، سيمكن من الوصول بسهولة إلى الزبائن المغاربة وتحسين الخدمات اللوجستية وتقليل تكاليف النقل وتعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري للشركة.

وتهم الاتفاقية الجديدة، التي سيكون المغرب أول بلد يستفيد منها، التعاون التجاري ذي أهداف مشتركة للنمو والتوسع، وتطوير التجارة مع الحفاظ على الاستقلال القانوني. وفي هذا الصدد، يجب التنويه بأن شركة ITC Packaging هي واحدة من الشركات الأوروبية الرائدة في تصنيع العبوات البلاستيكية الرقيقة، حيث تنتج عبوات حقن البولي بروبيلين بزخرفة IML، بالإضافة إلى قسم نفخ عبوات PET .

وتتخصص الشركة في تطوير عبوات الطعام، مثل الآيس كريم أو منتجات الألبان أو تغذية الرضع، كما نجدها أيضا في قطاعات مثل مستحضرات التجميل والتدبير المنزلي، بمنتجات مثل تعبئة وتغليف كبسولات المنظفات. وتمتلك مجموعة ITC ثلاثة مواقع إنتاج، وأكثر من 50 آلة حقن و10 آلات قولبة بالنفخ، ويبلغ حجم مبيعاتها 78 مليون يورو، فضلا عن عملائها المباشرين في أكثر من 30 دولة.

وتتواجد مجموعة إيروم في أكثر من 120 سوقا، ولها مواقع إدارة وإنتاج في 22 دولة، إلى جانب أقسام في مجال قولبة حقن البلاستيك (Erum Dynamic Solutions)، وتكنولوجيا الطرق المتصلة، مع منتجات مثل منارة V16 أو المخروط المتصل (Erum Vial)، والاستشارات البيئية وإدارة النفايات ومعالجتها (ACTECO)، والمنتجات المنزلية (Erum Home)، والمشاريع اللوجستية ومشاريع الاستدامة من خلال الاقتصاد الدائري (RTS)، وشركة منتجات السيارات الفرعية (NovaErum)، والتي تشارك أيضًا في المشاريع الزراعية. وتتكون عائلة Erum، الموجودة في خمس قارات من أكثر من 3000 موظف.

وفي كلمته بالمناسبة، صرح خوان مانويل إيروم، الرئيس التنفيذي لمجموعة ERUM، “يعد هذا التحالف الاستراتيجي مع ITC Packaging قفزة نوعية فيما يتعلق بحضورنا الدولي، حيث سيسمح لنا بالوصول إلى المزيد من العملاء، مع مجموعة منتجات أكثر تنوعًا. إنه دليل على أن الاتحاد يجعلنا أقوى”. ومن جانبه صرح رافاييل فالس سيرانو، رئيس شركة ITC Packaging، “سيسمح لنا هذا التعاون بتدويل حلول التغليف المتقدمة لدينا، بطريقة أكثر تنافسية من خلال التصنيع المحلي، كما سيعزز الروابط بين شركتين جاهزتين لمواجهة التحديات الجديدة معًا”.

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