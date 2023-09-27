سعار وعويل يعم صحافة الكابرانات بعد السقطة الجديدة أمام المغرب

أصيبت مواقع جزائرية وصحف تابعة لنظام الكابرانات، بالسعار، منذ إعلان الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن منح شرف تنظيم كأس إفريقيا 2025، للمغرب، بعد انسحاب كل المرشحين الآخرين، ومن بينهم الجارة الشرقية.

وأثارت مواقع جزائرية السخرية، بنشر ملاعب كان من المفروض تشييدها أخيرا، لكن ذلك لم يحدث، ليخرجوا بذلك من الإجماع الإفريقي، الذي نوه بالمغرب على اعتباره قوة ضاربة حقيقية، وتمكن بفضل التوجه الملكي الحكيم، وهندسة احترافية كبيرة من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، من كسب الرهان، وبات مرشحا لتنظيم كأس العالم ممثلا لإفريقيا، وليس فقط “الكان”.

ولعل التصريحات الأخيرة لجمال بلماضي، الناخب الوطني الجزائري، حول غياب ملعب يتدرب فيه المنتخب في كل البلاد، لدليل على الفرق الشاسع بين الجارة الشرقية والمغرب، من حيث البنية التحتية الرياضية، إذ يتفوق المغرب بين أن ضوئية على دولة “هوك”.

وربما تناست هذه المواقع أيضا، أن السقوط الجديد لدولة الكابرانات، هو فقط تسلسل لسقطات سابقة، على غرار الفشل في الانضمام إلى تجمع بريكس، إذ يجر عبد المجيد تبون وحاشيته الخيبة في كل مناسبة يتنافس فيها مع المغرب …

لهؤلاء نقول … مرحبا بكم بالمغرب في 2025 !

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