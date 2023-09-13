تأجيل طواف المغرب للدراجات … الجامعة توضح

ذكر بلاغ لجامعة الدراجات، أنه في اجتماع عاجل بمدينة العيون، مساء أمس الثلاثاء 12 شتنبر 2023، قرر المكتب المديري للجامعة الملكية

المغربية للدراجات، تأجيل الدورة الثالثة والثالثون من طواف المغرب الدولي للدراجات المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس،

وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، جراء الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة

من إقليم الحوز والنواحي وخلف آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضح البلاغ نفسه، أن القرار جاء بعد أن اتخدت جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستيكة بحضور 20 منتخبا

وفريقا محترفا، يمثلون مختلف قارات العالم، حلوا بمدينة العيون، منذ السابع من شتنبر الجاري.

وعبر أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للدراجات، ومعهم مكونات قافلة الطواف المؤلفة من أكثر من 400 شخصا

من جنسيات مختلفة، عن عميق حزنهم لمصير الضحايا وعن مواساتهم لذويهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ونوه المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للدراجات، بالعناية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس للجرحى

والمصابين والعائلات المكلومة، ويحيي عاليا كل المبادرات والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من وطأة هذا الزلزال المدمر.

وذكر البلاغ أن المكتب المديري للجامعة اتخذ حزمة من القرارات للانخراط في جهود مساعدة الأشخاص المتضررين من زلزال الحوز، أهمها

المساهمة في الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.

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